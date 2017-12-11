Tesla'nın geçtiğimiz ay Elon Musk tarafından tanıtılan ağır vasıta aracı Tesla Semi ve beklenmedik spor arabası Roadster büyük yankı uyandırmıştı. Etkinlik gecesi bir takım görüntüler düşmesine karşın gün ışığında, akan trafikte araçların neye benzediğine dair fikir oluşturacak bir kaynak yoktu.

Tesla Semi'yi ise dorsesiyle birlikte görmüştük, çekicinin detayları ise gözden kaçıyordu ancak Roy Greenberg isimli bir kişi Hawthorne'da bulunan Tesla tasarım merkezi civarında Tesla Semi çekicisini dorsesiz görüntüledi ve Instagram'dan videosunu paylaştı.

Tesla Semi kasasının arka tarafının ne denli derin ve boş olduğu videoda daha rahat görülürken çekicinin alt bölümündeki dev batarya grubu da dikkati çekiyor. Tesla'nın yayınladığı performans verilerine bataryaların 1 megavat kapasitesi var ve şasiye bakılırsa oldukça büyük, ağır bir yapıya sahip.

Tesla Semi görüntülerindeki bir diğer dikkat çeken unsur da çekiş sistemi. Henüz prototip halindeki aracın üretilmesine 2 yıl olduğuna göre bu tür videoları daha çok görecek gibiyiz.

Tesla Semi iki farklı konfigürasyonlar satılacak ve satın almak için 20 bin dolar ön ödeme gerekiyor. 300 mil (480km) sürüş menziline sahip olan versiyon için toplam 150 bin dolar, 500 mil (800km) menzile sahip versiyon içinse 180 bin dolar gözden çıkarılması gereken bedel. Founders Series ismindeki özel seri için ise fiyat 200 bin dolar ve tamamı sipariş esnasında alınıyor.

Walmart, DHL, Anheuser-Busch gibi pek çok küresel marka lojistik operasyonları için Tesla Semi sipariş vermişti.

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Tesla Semi

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Tesla Roadster