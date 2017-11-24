Tesla Semi'nin fiyatı belli oldu

Tesla'nın kurucusu Elon Musk'ın geçtiğimiz cuma günü tanıtımını yaptığı ve büyük ses getiren yeni aracı Semi'nin fiyatları da belli oldu. Henüz fiyat belli olmadan çok sayıda firmanın 5 bin dolar kapora vererek sipariş listesine yazıldığı Semi'nin başlangıç fiyatı 150 bin dolar olacak.

Ancak bu fiyat, aracın 480 km menzilli versiyonu için geçerli. 800 km menzile sahip versiyonu ise 180 bin dolardan satılacak. Tesla Semi'nin özel versiyonun fiyatı ise 200 bin dolar olacak.

Söz konusu fiyatlar 'beklenen fiyat' olsa da, araçların banttan çıkışı itibariyle önemli bir değişiklik olmayacağı ifade ediliyor.

ABD'de dizel motorlu benzer araçların ortalama satış fiyatı 120 bin dolar seviyesinde bulunuyor. Dolayısıyla 150 bin dolarlık fiyat etiketi sektör açısından rekabetçi bir fiyat gibi görünüyor.

Öte yandan Tesla 5 bin dolarlık kapora ücretini de 20 bin dolara yükselttiğini açıkladı.

Tesla Semi'nin 2019 yılında yollarda olması bekleniyor.

Tesla Semi için açıklanan fiyatlar yurtdışı fiyatları. Aracın Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ve gelirse ne kadarlık bir etikete sahip olacağına dair henüz bir bilgi bulunmuyor.