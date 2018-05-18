Goldman Sachs'ta analist David Tamberrino imzalı yayınlanan rapora göre elektrikli otomobil şirketi Tesla'nın faaliyetlerini devam ettirebilmesi için 2020 yılına kadar 10 milyar dolar ek sermaye bulması gerekiyor.



Tamberrino, yatırımcılara gönderdiği notta, bu ek sermaye ihtiyacının yeni tahviller, hise senedine dönüştürülebilir bonolar ve yeni hisse senedi halka arzları ile karşılanabileceğini yazdı.

Tamberrino, Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın şirketine yeni yatırım çekme konusunda ise zorlanmayacağını düşünüyor.

Goldman'ın Tesla'nın yeni sermayeye ihtiyacı olacağını öngören bu analizine karşın, Musk en son 2 Mayıs'ta yaptığı konuşmada şirketin yeni kaynak girişine ihtiyacı olmadığını söylemişti.

HİSSELERDE SERT DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Son dönemde Model 3'ün teslimatları konusunda sıkıntı yaşayan ve araç sahiplerine taahhütlerini yerine getirmekte zorlanan firmanın hisse senetleri de bu durumdan etkilendi. Yılbaşından bu yana yüzde 8 değer yitirerek 286 dolara inen Tesla hisselerindeki düşüş, daha da hızlanarak devam edebilir.

Goldman analisti Tamberrino, hisselerin önümüzdeki altı ay içerisinde 195 dolara kadar gerileyebileceğini belirtti. Analistin bu tahmini hisselerin yüzde 31 daha düşeceği anlamına geliyor.

Tesla'nın piyasa değeri hali hazırda 48.6 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.