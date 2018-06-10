Buna göre, teşvik belgesi müracaatları Bakanlık internet sayfası vasıtasıyla elektronik ortamda yapılabilecek.
Teşvik belgesiyle ilgili her türlü iş ve işlem için kullanıcılar tarafından Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS) aracılığıyla Bakanlığa başvurulacak.
Teşvik belgesi düzenlenebilmesi için kullanıcılar tarafından E-TUYS uygulamasında yer alan tanımlı alanların doldurulması ve gerekli belgelerin sistem üzerinden elektronik ortamda yüklenmesi gerekecek. E-TUYS üzerinden yüklenen evrakların Bakanlığa ayrıca ibrazı aranmayacak. Sisteme yüklenen her türlü belge veya evrakın eksiksiz bir şekilde muhafaza yükümlülüğü ve denetime karşı sorumluluğu, müracaat tarihinden itibaren 10 yıl boyunca yatırımcıya ait olacak.
İTHAL VE YERLİ MAKİNE ALIMLARI
Yatırım teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilecek ithal ve yerli makine ve teçhizat teminlerinde, alımı gerçekleştirilecek her bir makine ve teçhizat için alım yapılmadan önce kullanıcı tarafından E-TUYS üzerinden kullanım kılavuzunda belirtilen şekilde işlem başlatılması gerekecek.
İthal ve yerli makine ve teçhizat listelerine ilişkin değişiklik talepleri için Bakanlığa müracaat edilecek. Ancak, her bir makine ve teçhizat için belirtilen miktarın aşılmaması kaydıyla, listede belirtilen tutarın üzerinde veya altında kalan alımlarda liste tadilatı yapılmaksızın doğrudan işlem yapılabilecek.
Söz konusu alımlar dışında kalan her türlü yatırım harcamasının (bina-inşaat, arsa-arazi, yardımcı makine ve teçhizat vb.) gerçekleşmesini müteakip, kullanıcılar tarafından E-TUYS üzerinden kullanım kılavuzunda belirtilen şekilde kaydı gerçekleştirilecek.
Yatırımcı bilgilerinde değişiklik yapılması durumunda Bakanlığa müracaat olmaksızın kullanıcı yatırımcı adına söz konusu değişiklikleri E-TUYS'ta güncelleyecek.
Kullanıcı tarafından, öngörülen süre veya ek süre bitimini müteakip 6 ay içinde, yatırımın tamamlama vizesinin yapılması için E-TUYS uygulamasında yer alan tanımlı alanların doldurulması ve EK-5'de belirtilen bilgi ve belgelerin sistem üzerinden elektronik ortamda yüklenmesi suretiyle Bakanlığa başvurulacak.
Söz konusu tebliği değişiklikleri 2 Temmuz 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Daha önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri için önceki tebliğ hükümleri uygulanacak.
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