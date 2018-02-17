Maliye Bakanı Naci Ağbal, torba yasa tasarısında öngörülen desteklerin bu yıl ilk kez işe alınacaklar dahil 700 bin ilave istihdam oluşturacağını söyledi. Bunun 200 binini imalat ve bilişim sektörü oluştururken, diğer sektörlerden 500 bin ilave istihdam hedefleniyor.
Gazete Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre; söz konusu istihdam destekleri için İşsizlik Sigortası Fonu’ndan 3.4 milyar lira kaynak kullanılacağını belirten Ağbal, “İmalat ve bilişim sektörü için 1 milyar 247 milyon lira, diğer sektörler için 2 milyar 166 milyon liralık bir gider oluşacak” dedi. SUİİSTİMAL UYARISI Bakan Ağbal, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda torba yasa tasarısının görüşmelerinde söz konusu pakete verilecek desteğin hem doğrudan hem de dolaylı olarak istihdamı artıracağını söyledi.
Ağbal, “Uygulamanın ciddi manada takibi, izlenmesi ve denetimi gerekiyor. Çok iyi niyetli bir programı getirmekle birlikte suiistimallere karşı da ilgili kurumlarımızın gerekli çabayı göstermesi gerekiyor” dedi.
Ağbal, düzenleme ile imalat ve bilişim sektöründe çalışacaklar için 135 milyon, diğer sektörler için 347 milyon liralık gelir vergisinden vazgeçileceğini kaydetti.
240 BİN İŞÇİYE KİŞİ BAŞI 14.9 BİN TL DESTEK
İstihdamda izlenen “bir senden bir benden” desteğine ilişkin de Ağbal, imalat sanayiinde 1-3 kişi çalıştıran işyeri sayısının 140 bin, sigortalı sayısının 240 bin olduğunu belirtti. Ağbal, şöyle devam etti: “Bir senden bir benden paketi kapsamında sağlanacak destek kişi başına yıllık 14 bin 917 lira olarak hesaplanıyor. Bu programdan 50 bin kişi yararlanacak olursa maliyetin de 746 milyon lira olacağı tahmin ediliyor. Yapılan düzenleme şu anda işsiz olanlar bakımından son derece önemlidir.”
İLK AY İŞVEREN ÖDEYECEK
“Bir senden bir benden” desteğinden yararlanmak isteyen işveren, aldığı yeni işçinin ilk ay vergi, prim ve ücretini ödeyecek. İkinci aydan itibaren iki ayda bir söz konusu masrafları kamu üstlenecek. Destekten prim borcu olmayan, kayıt dışı işçi çalıştırmayan özel sektör işyerleri en fazla 2 kişi için yaralanabilecek. Destek, en fazla 2 işçiye söz konusu olacak.
İŞSİZLİK FONU'NDA BİRİKEN TUTAR 117 MİLYAR LİRA
Ağbal, “İşsizlik ödeneği doğrudan doğruya çalışanlarımızın hem vasıflarının artırılması hem istihdamlarının sağlanması hem de işsiz kaldıkları dönemlerde belli bir gelir seviyesinin sağlanması noktasında kullanılıyor. Getirdiğimiz düzenleme İşsizlik Kanunu’nun amaçları çerçevesinde kullanılıyor” dedi. Fon’da biriken toplam tutar 117 milyar liraya ulaştı. Geçen yıl mesleki eğitim, çin 3.7 milyar lira kaynak kullanılırken, işbaşı eğitimleri için 1.9 milyar lira, işsizlik ödeneği için 3.8 milyar lira harcandı.
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