Teşvikler, turizmcileri sevindirdi

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu yaptığı açıklamada, teşviklerin erken açıklanması yönünde Kültür Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile görüştüklerini söyledi.
Buna göre bölgeye gelecek uçak seferleri ve rezervasyonların ayarlandığını ve gelecek turist sayısında artış yaşanacağını vurgulayan Bülbüloğlu, "2018 yılında turist getiren A Grubu seyahat acentelerine verilen desteğin erken açıklanması turizmcileri sevindirdi ve sezon için hepimizi daha da umutlandırdı. İnşallah bu sezon çok iyi olacak. Erken rezervasyonlar da bunu gösteriyor" dedi.
Bülbüloğlu, 1 Ocak 2018 tarihinden başlamak üzere 31 Aralık 2018'e kadar 100 ve daha fazla yolcu kapasitesine sahip kruvaziyer gemi ile turist getiren A Grubu seyahat acentelerine destek ödemesinin de gerçekleştirileceğini anlattı.
Kruvaziyer turizminin özellikle Muğla ve İzmir için çok önemli olduğuna dikkati çeken Bülbüloğlu, ciddi anlamda turistin kruvaziyerle geldiğini, bu tarzın, turizmi rahatlatan bir faktör olduğunu ifade ederek, desteğin bu anlamda büyük önem taşıdığını belirtti.
Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (DOKTOB) Başkanı Yücel Okutur da seyahat acentelerine verilen teşviki çok olumlu bulduklarını söyledi.
TEŞVİKLER BÖLGEYE GELEN TURİST SAYISINA OLUMLU ETKİ EDECEK
Turizmcilerin, devletin verdiği bu tür teşvikler ile önceki yıllarda yaşadığı krizleri aşmaya çalıştığını anlatan Okutur, teşviklerin bölgeye gelen turist sayısına da olumlu yansıyacağını ifade etti. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Bodrum Yürütme Kurulu Başkanı Sevinç Gökbel ise A Grubu seyahat acentelerine desteklerin kapsamının biraz daha genişletilebileceğini kaydetti.
Kruvaziyerle yolcu getiren acentelere destek ve teşviklerin önemine işaret eden Gökbel, "Buna sevindik. Bodrum Limanı'nın içi bu ülkeye ciddi anlamda katkı veren bir merkez. Ben yatlarımızın pazarlamasını yapan seyahat acentelerimize de bir desteğin verilmesinin gerekli olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda mücadeleyi sürdürmemiz gerekiyor" diye konuştu.
Gökbel, verilen desteklerin turizme ciddi anlamda katkı sağlayacağını ifade etti. Bakanlar Kurulu'nun, A Grubu seyahat acentelerine verilecek desteğe ilişkin kararına göre, Antalya, Denizli Erzurum, Eskişehir Isparta İzmir, Konya, Kütahya, Muğla Nevşehir, Ordu Samsun ve Trabzon havalimanlarına tarifeli ve tarifesiz (charter), İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na ise tarifesiz uçak seferleriyle 2018 yılında en az 30 kişiden oluşan turist grubu getiren seyahat acentelerine bin 500 ila 9 bin dolar destek sağlanacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.