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Uyuşturucu etkisi altında polis öldü- ren Marie (Anne Parillaud), gizli bir operasyonla derin devlet tetikçisi olarak yetiştirilir... Adı artık Nikita’dır ve işini gerçekten iyi yapar. Ama hatalarını anlamış olgun bir kadın olarak, normal bir hayatı artık her şeyden çok istemektedir... Besson’un en iyi filmlerinden biri olan “Nikita”, birçok filme ilham kaynağı olması bir yana iki kez TV dizisi olarak da çekildi.