Malatya’da eski plak satan bir dükkâna Kırıkkale’den gelen Alman malı makara teyp cihazının altında bulunan meçhul bir Alman kadının Türk Mehmet’e yazdığı 2 Şubat 1969 tarihli aşk mektubunu, Habertürk ortaya çıkarmıştı.

Gazete Habertürk’ten Ferdi Durdu'nun haberine göre ayrılık sonrası yazıldığı sanılan mektupta, ismi bilinmeyen Alman kadın sevgilisine sitem ediyordu. Üstünde dudak izi bulunan mektubuna fotoğrafının yanı sıra bir tutam saçını da iliştiren Alman kadın, “Neden benim canımı yaktın? Hiç mi korkun yoktu yaptıklarından? Üzülüyorum benden ayrılmana. Sana mutlu bir yaşam diliyorum” diye yazmıştı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, o teyp cihazını ve yarım asırlık mektubu yeni açılacak Radyo ve Gramofon Müzesi’nde sergileme kararı aldı. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, “700’e yakın birbirinden farklı,100 yılı geçen radyolar müzede yer alacak. Bu teyp de bizde farklı bir ambiyans oluşturacak. Bu cihaz, mektupla birlikte müzemizde yer alacak” dedi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER