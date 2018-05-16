Av yasağının başlamasının ardından tekneleriyle Karadeniz'e açılan balıkçıların avladıkları mezgit, istavrit, iskorpit ve barbunya gibi dip balıklarının yanı sıra balık çiftliklerinde üretilen çipura, somon ve levrek gibi kültür balıkları tezgahları süslüyor.
Avın az ve verimsiz olması, fiyatların geçmiş yıllara göre neredeyse üç kat artış göstermesi, tüketicilerin balık tezgahlarından uzak kalmasına neden oluyor. Bölgede en çok tercih edilen balıklar arasında yer alan mezgit, kilogramı 80 lira olması nedeniyle çoğu balıkçı tezgahında satışa sunulmuyor.
Barbunyanın 60, istavritin ise 20 liradan satışa sunulduğu balık tezgahlarındaki durumu değerlendiren Doğu Karadeniz Balıkçı Kooperatifleri Birliği Başkanı Ahmet Mutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fiyatların yüksek olmasının arzın az, talebin fazla olmasından kaynaklandığını söyledi.
Verimin az buna karşın özellikle restoranların talebinin yüksek olduğuna işaret eden Mutlu, "Av yasağının ardından tezgahlardaki balık çeşidi azaldı. Dolayısıyla şu anda sadece kıyı balıkçılarının avladığı balıklar satışa sunuluyor. Müşterilerine taze ve çok sayıda çeşit sunmak isteyen restoranların yoğun talebi, fiyatın artmasında etkili oluyor." dedi.
Mutlu, son yıllarda semt balıkçılarının da çoğaldığına dikkati çekerek, "Her yıl arz ve talep artıyor. Önceki yıllarda birkaç yerde satılan balıklar, şimdi neredeyse her mahallede açılan balıkçılardan tüketiciye sunuluyor." ifadesini kullandı.
Mutlu, av yasağının bitişine kadar fiyat yüksekliğinin devam edeceğini, özellikle haziran ve ağustos aylarında daha da artacağını düşündüğünü sözlerine ekledi.
"Geçen yıllarda dahi böyle fiyat görmedik"
Trabzon Balık Pazarı'nda balık satışı yapan Ahmet Çoğalmış, fiyatların pahalı olmasından dolayı vatandaşın, daha uygun fiyatlı kültür balıklarına ilgi gösterdiğini söyledi.
Bu denli yüksek fiyatları daha önce görmediklerine işaret eden Çoğalmış, "Bilinçsiz avlanma ve balığın yavrulama yapabileceği alanların azalması verimin düşmesine neden oluyor. Geçmiş yıllarda av yasağı başladıktan sonra kıyı balıkçıları bolca avlanırdı ve fiyatlar da neredeyse şimdikinin üç katı daha azdı. Geçen yıllarda dahi böyle fiyat görmedik, ilk defa şahit oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
"Misina ağı nedeniyle mezgit neredeyse bitti"
65 yıldır balık satan Mustafa Erata ise kıyı balıkçılığına da kota ve gerekirse zaman sınırlaması getirilmesi gerektiğini savundu.
Kıyıya gelen balıkların birçoğunun ince olduğunu belirten Erata, şunları kaydetti:
"Böyle olunca da gelen balıkların birçoğu satılamadığından dökülüyor. Denizlere sahip çıkmamız lazım. Mezgit avında misina ağı kullanılıyor. Böyle olunca da büyük mezgit de yavru mezgit de tutulmuş oluyor. Eskiden bir adet mezgitin 1 kilo olduğu zamanları biliyoruz. Artık misina ağı nedeniyle mezgit neredeyse bitti. Mezgit olta ve ağ ile tutulur ancak ağın gözünün geniş olması lazım."
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