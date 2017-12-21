TFF 1. Lig'de hakemler açıklandı

TFF 1. Lig'in 17. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ilk yarının son haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın:

18.00 Akın Çorap Giresunspor-Gaziantepspor: Onur Karabaş

23 Aralık Cumartesi:

13.00 İstanbulspor-Elazığspor: Zorbay Küçük

13.00 Gazişehir Gaziantep-Çaykur Rizespor: Özgüç Türkalp

15.30 Eskişehirspor-Adanaspor: Abdullah Yılmaz

15.30 Adana Demirspor-MKE Ankaragücü: Mete Kalkavan

24 Aralık Pazar:

13.00 Ümraniyespor-Samsunspor: Abdulkadir Bitigen

13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altınordu: Erkan Özdamar

15.30 Denizlispor-Boluspor: Tugay Kaan Numanoğlu

18.00 Grandmedical Manisaspor-Balıkesirspor Baltok: Süleyman Abay