TFF 1. Lig'in 7. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu

TFF 1. Lig'in 7. haftasında yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:



YARIN:

18.00 Boluspor-Altınordu: Tugay Kaan Numanoğlu



30 EYLÜL CUMARTESİ:

13.00 Denizlispor-Gazişehir Gaziantep: Yiğit Arslan

13.00 İstanbulspor-Adana Demirspor: Kutluhan Bilgiç

15.30 Gaziantepspor-MKE Ankaragücü: Hakan Ceylan

18.00 Eskişehirspor-Grandmedical Manisaspor: Ali Şansalan



1 EKİM PAZAR:

13.00 Samsunspor-Balıkesirspor Baltok: Süleyman Abay

13.00 Akın Çorap Giresunspor-Ümraniyespor: Bahattin Şimşek

15.30 Elazığspor-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

18.00 Adanaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Çağatay Şahan

TFF 1. Lig