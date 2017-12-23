STAT: Atatürk Olimpiyat
HAKEMLER: Zorbay Küçük xx, Hüseyin Aylak xx, Furkan Ürün xx
İSTANBULSPOR: Okan xx, Mehmet Zeki xx (Kojic dk. 54 xx), Yalçın xx, Wellington xx, Oğuzhan x (Muhsin dk. 36 xx), Onur Ergün xx, Onur Kolay xx, Kubilay xx, Cajic xx, Zafer x (Ali dk. 64 xx), İbrahim Yılmaz xx
YEDEKLER: Umut, Şaban, Muhammet, Bougouhi, Eslem, İbrahim Halil
TD: Yalçın Koşukavak
ELAZIĞSPOR: Soner xx, Bjarnason xxx, Kadir xx, Onur xx, Adem xx, Tatos xxx, Mehmet xx, Emre xx, Mertan xxx (Serkan dk. 76 x), Sezgin x (Ali Fırat dk. 39 xx), Tom xx (Ahmet Aras dk. 83 ?)
YEDEKLER: Ahmet, Berk, Sarpong, Enes, Murat, Kadir
TD: Hüseyin Kalpar
GOLLER: Mertan (dk. 7), Tatos (dk. 48) (Elazığspor), Ali Dere (dk. 74) (İstanbulspor)
SARI KARTLAR: Zafer Şensoy, Yalçın (İstanbulspor) Tom, Tatos, Emre (Elazığspor)
MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada İbrahim'in sol kanattan ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Soner'de kaldı.
7. dakikada Wellington'un verdiği ara pasında ceza sahası işinde topla buluşan Mertan'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
37. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine yapılan ortada İbrahim'in kafa vuruşunda kaleci Soner topu çeldi.
48. dakikada savunmanın hatasından faydalanan Tatos'un ceza sahası içinden yaptığı düzgün vuruşta top ağlara gitti. 0-2
67. dakikada İbrahim'in ceza sahası içine ortasında topla buluşan Kojic'in şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
74. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda top savunmanın müdahalesiyle ceza sahasının dışına uzaklaştırıldı. Topla buluşan Ali Dere'nin yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2
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