TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Mustafa Bozbağ oldu

Mustafa Bozbağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, TFF 1. Lig kulüplerinin başkanlarıyla İstanbul'da yaptıkları toplantıda, birliğin başkanlığına seçildiğini söyledi.

Tüm kulüp başkanlarına teşekkür eden Bozbağ, "Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkçı ve İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Sarıalioğlu benimle beraber bu çalışmayı yürütecek. İnşallah yeni aldığımız görevi layıkıyla yaparız. İnşallah Rabbim bu aldığımız görevde de bizi utandırmaz." diye konuştu.

Bozbağ, çok önemli bir görevi üstlendiğini belirterek, "TFF 1. Lig kulüplerine hayırlı olsun. İnşallah Süper Lig ekiplerinin oluşturduğu Kulüpler Birliği gibi TFF 1. Lig Kulüpler Birliğinde de aynı başarıyı göstermeye çalışacağız." ifadesini kullandı.

TFF 1. Lig Kulüpler Birliği

Mustafa Bozbağ