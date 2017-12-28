TFF 1. Lig Kulüpler Birliği'nden Demirören'e ziyaret

TFF'den yapılan açıklamada, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen ziyarete, TFF Başkan Vekili Ali Dürüst, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, yönetim kurulu üyeleri Erhan Kamışlı ve Mustafa Çağlar ile genel sekreter Kadir Kardaş'ın da katıldığı bildirildi.

TFF 1. Lig Kulüpler Birliği