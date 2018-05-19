TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Spor Toto 1. Lig'de bugün oynanacak Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü - Büyükşehir Belediye Erzurumspor Play-Off Final maçında VAR sistemi uygulanacak.



Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 21.30'da başlayacak ve Halis Özkahya'nın yöneteceği final müsabakasında Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Mete Kalkavan, Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) olarak da Barış Şimşek görev yapacak."