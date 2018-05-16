3. Süper Lig'i göremedi

Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e yükselecek üçüncü ve son ekibin belli olacağı play-off finalinde karşılaşacak takımlardan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ilk kez finalde mücadele etme hakkı kazanırken, Gazişehir Gaziantep ikinci finaline çıkacak.

Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü'nün doğrudan Süper Lig'e yükseldiği Spor Toto 1. Lig'de play-off yarı finalinde rakiplerini eleyen Gazişehir Gaziantep ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'e çıkan 3. ekip olmak için karşılaşacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak Gazişehir Gaziantep-Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakası, 19 Mayıs Cumartesi günü saat 21.00'de başlayacak.

ÜÇÜNCÜ YİNE ÇIKAMADI

Ligde play-off sisteminin yeniden uygulanmaya başlandığı 2005-2006'dan bu yana normal sezonu 3. sırada bitiren takımlardan sadece 2015-2016'da Alanyaspor, play-off'ta Süper Lig'e yükselmeyi başardı. Bu sezon Boluspor normal sezonu 3. sırada bitirmesine rağmen Gazişehir Gaziantep'e elenerek Süper Lig'e çıkamadı.

2005-2006'dan bu yana Boluspor 2 kez normal sezonu 3. sırada bitirmesine rağmen Süper Lig vizesi alamadı. Altay, Malatyaspor, Sakaryaspor, Adanaspor, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor (Gazişehir Gaziantep), Çaykur Rizespor, 1461 Trabzon (Trabzonspor'la olan ilişkileri yüzünden play-off oynamadı), Orduspor, Alanyaspor ve Eskişehirspor ise birer kez ligi 3. sırada bitirmelerine rağmen adlarını Süper Lig'e yazdıramadı.

BB ERZURUMSPOR İLK KEZ FİNALDE

Bu sezona teknik direktör Osman Özköylü ile başlayan daha sonra Mehmet Altıparmak'la yoluna devam eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, son hafta Altınordu ile 1-1 berabere kalarak 53 puanla play-off biletini aldı.

Play-off yarı final ilk maçında Ümraniyespor'u 4-3 mağlup eden Erzurum temsilcisi, dün de deplasmanda rakibini 2-1 yenerek adını finale yazdırdı.

Geçen sezon TFF 2. Lig'den 1. Lig'e çıkan ve ilk sezonunda play-off finaline yükselmeyi başaran Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 2000-2001'den beri Süper Lig'den uzak kalan Erzurum'un Süper Lig hasretini dindirmeye çalışacak. Kentin diğer ekiplerinden Erzurumspor, 2000-2001'de Süper Lig'e veda edip amatör kümeye kadar geriledikten sonra faaliyetlerini sonlandırmıştı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor gibi bu sezon iki teknik adamla çalışan Gazişehir Gaziantep, Hüseyin Kalpar'la başladığı sezona Erkan Sözeri ile devam etti. Rakibi gibi sezonu 53 puanla tamamlayan Gazişehir Gaziantep, play-off yarı finalinde karşılaştığı Boluspor'u Gaziantep'te 1-0, Bolu'da ise 3-1 yenerek final vizesi aldı.

Gazişehir Gaziantep ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor arasında normal sezonda Gaziantep'teki müsabaka 2-2 eşitlikle tamamlanmış, Erzurum'daki karşılaşmayı ise ev sahibi ekip 2-1 üstün bitirmişti.

GAZİŞEHİR GAZİANTEP'İN İKİNCİ FİNALİ

Daha önce ligde Gaziantep Büyükşehir Belediyespor adıyla yer alan Gazişehir Gaziantep, üçüncü kez mücadele ettiği play-off'ta 2010-2011'de finale kadar yükselmişti.

Söz konusu sezonda yarı finalde TKİ Tavşanlı Linyitspor'u saf dışı bırakan Gazişehir Gaziantep, Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan final maçında 88. dakikada kalesinde gördüğü golle Orduspor'a yenilerek Süper Lig'e çıkamamıştı.

Gazişehir Gaziantep, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u yendiği takdirde Gaziantepspor'un ardından Gaziantep'i Süper Lig'de temsil etme hakkını elde edecek.