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TFF 2. Lig'de görünüm

Ligde 29. hafta maçları sonunda Kırmızı Grup'ta Hatayspor averajla, Beyaz Grup'ta ise Gümüşhanespor puan farkıyla liderliğe yükseldi. Kırmızı Grup'ta Hatayspor'a evinde 6-1 mağlup olan Kocaeli Birlikspor, Mersin İdmanyurdu'nun ardından küme düşen ikinci takım oldu

01 Nisan 2018 Pazar, 18:35:20 | Güncelleme:

TFF 2. Lig'de 29. hafta maçları tamamlandı.

Ligde Kırmızı Grup'ta Kocaeli Birlikspor'u deplasmanda 6-1 mağlup eden Hatayspor, averajla liderliğe yükseldi. Rakibine mağlup olan Kocaeli Birlikspor ise Mersin İdmanyurdu'nun ardından küme düşen ikinci takım oldu.

Beyaz Grup'ta haftaya lider başlayan Altay'ın Bandırma ile 1-1 berabere kalmasının ardından deplasmanda Niğde Belediyespor'u 1-0 mağlup eden Gümüşhanespor, bir haftalık aranın ardından liderliği rakibinden tekrar ele geçirdi.

Gruplarda 29. hafta müsabakaları sonrası puan durumu şöyle:

Kırmızı Grup:

 

  Takımlar O G B M A Y AV P
1. HATAYSPOR 29 20 5 4 55 13 42 65
2. MENEMEN BELEDİYESPOR 29 20 5 4 59 20 39 65
3. AFJET AFYONSPOR 29 18 7 4 54 28 26 61
4. SİVAS BELEDİYESPOR 29 16 8 5 46 25 21 56
5. SANCAKTEPE BELEDİYESPOR 29 15 10 4 48 24 24 55
6. KEÇİÖRENGÜCÜ 29 16 6 7 71 36 35 54
7. İNEGÖLSPOR 29 15 7 7 45 36 9 52
8. SARIYER 29 12 4 13 40 38 2 40
9. ETİMESGUT BLD. SPOR 29 11 6 12 37 37 0 39
10. KASTAMONUSPOR 1966 29 11 3 15 39 38 1 36
11. TOKATSPOR 29 9 8 12 31 42 -11 35
12. EYÜPSPOR 29 10 4 15 43 55 -12 34
13. AMED SPORTİF FAALİYETLER 29 9 7 13 35 38 -3 31
14. TUZLASPOR 29 8 5 16 35 47 -12 29
15. BUCASPOR 29 8 7 14 42 50 -8 28
16. BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR 29 7 7 15 28 47 -19 28
17. KOCAELİ BİRLİKSPOR 29 4 3 22 23 64 -41 12
18. MERSİN İDMANYURDU 29 1 0 28 16 109 -93 -18 

Not: Bucaspor, Amed Sportif Faaliyetler ve Kocaeli Birlikspor'un üçer, Mersin İdmanyurdu'nun 21 puanı silindi.

 

Beyaz Grup:

 

  Takımlar O G B M A Y AV P
1. GÜMÜŞHANESPOR 29 17 5 7 46 24 22 56
2. ALTAY 29 15 9 5 51 28 23 54
3. SAKARYASPOR 29 15 8 6 46 31 15 53
4. ŞANLIURFASPOR 29 16 4 9 44 30 14 52
5. BUGSAŞ SPOR 29 14 8 7 47 28 19 50
6. HACETTEPE 29 13 11 5 42 23 19 50
7. BANDIRMASPOR 29 14 7 8 44 32 12 49
8. KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR 29 12 9 8 40 38 2 45
9. NİĞDE BELEDİYESPOR 29 11 6 12 33 38 -5 39
10. SBS İNŞAAT KIRKLARELİSPOR 29 10 8 11 34 40 -6 38
11. PENDİKSPOR 29 9 8 12 31 38 -7 35
12. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 29 9 8 12 23 30 -7 35
13. KAHRAMANMARAŞSPOR 29 8 10 11 34 44 -10 34
14. OTTOCOOL KARAGÜMRÜK 29 9 4 16 29 42 -13 31
15. FETHİYESPOR 29 6 10 13 31 45 -14 28
16. NAZİLLİ BELEDİYESPOR 29 5 8 16 25 48 -23 23
17. KARŞIYAKA 29 5 9 15 28 42 -14 18
18. SİLİVRİSPOR 29 2 10 17 20 47 -27 16 

 

Not: Karşıyaka'nın 6 puanı silindi.

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