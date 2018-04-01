TFF 2. Lig'de 29. hafta maçları tamamlandı.

Ligde Kırmızı Grup'ta Kocaeli Birlikspor'u deplasmanda 6-1 mağlup eden Hatayspor, averajla liderliğe yükseldi. Rakibine mağlup olan Kocaeli Birlikspor ise Mersin İdmanyurdu'nun ardından küme düşen ikinci takım oldu.

Beyaz Grup'ta haftaya lider başlayan Altay'ın Bandırma ile 1-1 berabere kalmasının ardından deplasmanda Niğde Belediyespor'u 1-0 mağlup eden Gümüşhanespor, bir haftalık aranın ardından liderliği rakibinden tekrar ele geçirdi.

Gruplarda 29. hafta müsabakaları sonrası puan durumu şöyle:

Kırmızı Grup:

Takımlar O G B M A Y AV P 1. HATAYSPOR 29 20 5 4 55 13 42 65 2. MENEMEN BELEDİYESPOR 29 20 5 4 59 20 39 65 3. AFJET AFYONSPOR 29 18 7 4 54 28 26 61 4. SİVAS BELEDİYESPOR 29 16 8 5 46 25 21 56 5. SANCAKTEPE BELEDİYESPOR 29 15 10 4 48 24 24 55 6. KEÇİÖRENGÜCÜ 29 16 6 7 71 36 35 54 7. İNEGÖLSPOR 29 15 7 7 45 36 9 52 8. SARIYER 29 12 4 13 40 38 2 40 9. ETİMESGUT BLD. SPOR 29 11 6 12 37 37 0 39 10. KASTAMONUSPOR 1966 29 11 3 15 39 38 1 36 11. TOKATSPOR 29 9 8 12 31 42 -11 35 12. EYÜPSPOR 29 10 4 15 43 55 -12 34 13. AMED SPORTİF FAALİYETLER 29 9 7 13 35 38 -3 31 14. TUZLASPOR 29 8 5 16 35 47 -12 29 15. BUCASPOR 29 8 7 14 42 50 -8 28 16. BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR 29 7 7 15 28 47 -19 28 17. KOCAELİ BİRLİKSPOR 29 4 3 22 23 64 -41 12 18. MERSİN İDMANYURDU 29 1 0 28 16 109 -93 -18





Not: Bucaspor, Amed Sportif Faaliyetler ve Kocaeli Birlikspor'un üçer, Mersin İdmanyurdu'nun 21 puanı silindi.

Beyaz Grup:

Takımlar O G B M A Y AV P 1. GÜMÜŞHANESPOR 29 17 5 7 46 24 22 56 2. ALTAY 29 15 9 5 51 28 23 54 3. SAKARYASPOR 29 15 8 6 46 31 15 53 4. ŞANLIURFASPOR 29 16 4 9 44 30 14 52 5. BUGSAŞ SPOR 29 14 8 7 47 28 19 50 6. HACETTEPE 29 13 11 5 42 23 19 50 7. BANDIRMASPOR 29 14 7 8 44 32 12 49 8. KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR 29 12 9 8 40 38 2 45 9. NİĞDE BELEDİYESPOR 29 11 6 12 33 38 -5 39 10. SBS İNŞAAT KIRKLARELİSPOR 29 10 8 11 34 40 -6 38 11. PENDİKSPOR 29 9 8 12 31 38 -7 35 12. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 29 9 8 12 23 30 -7 35 13. KAHRAMANMARAŞSPOR 29 8 10 11 34 44 -10 34 14. OTTOCOOL KARAGÜMRÜK 29 9 4 16 29 42 -13 31 15. FETHİYESPOR 29 6 10 13 31 45 -14 28 16. NAZİLLİ BELEDİYESPOR 29 5 8 16 25 48 -23 23 17. KARŞIYAKA 29 5 9 15 28 42 -14 18 18. SİLİVRİSPOR 29 2 10 17 20 47 -27 16





Not: Karşıyaka'nın 6 puanı silindi.