8 Mart Dünya Kadınlar Günü, tüm dünyada coşkuyla kutlanırken birçok kurum kadınların bu gününü kutlayan paylaşımlar yapıyor. Milli Takımlar da paylaşım yapanlar arasına girdi.

Milli Takımlar'ın Twitter hesabından bir video paylaşıldı ve "Türkiye Futbol Federasyonu olarak ülkemizdeki ve dünyadaki tüm kadınların, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimizle kutlarız." ifadeleri kullanıldı.

HTSPOR ailesi olarak dünyadaki tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlarız!