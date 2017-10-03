TFF Başkanı Yıldırım Demirören Dünya Kupası'na inanıyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Tadelle arasında milli takımlar resmi çikolata tedarikçisi anlaşması imzalandı.
TFF Başkanı Yıldırım Demirören, A Milli Futbol Takımı'nın kamp yaptığı Belek Turizm Bölgesi'ndeki Regnum Carya Golf & Spa Resort Otel'de düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Tadelle'nin milli takımların mutluluk sponsoru olacağını belirterek, Tadelle'nin 1980'li yıllardan beri akla geldiğinde tebessüm ettiren bir ürün olduğunu söyledi.
"Milli takımın İzlanda ve Finlandiya maçlarını kayıpsız geçeceğine ve Dünya Kupası Finalleri'ne katılacağına yürekten inanıyoruz." ifadesini kullanan Demirören, teknik direktör Mircea Lucescu ile futbolculara başarı dileklerinde bulundu.
TFF'nin ekonomik olarak tarihinin en parlak dönemini yaşadığını vurgulayan Demirören, dev markalarla sponsorluk anlaşması imzaladıklarını, Avrupa'daki federasyonlar tarafından gıpta ile izlendiklerini dile getirdi.
Yıldırım Demirören, İsveç gibi ülkelerden başkanların Türkiye'ye gelerek tesisleri gezdiğini belirterek, bu ülkelerin yapacakları tesisler için Riva'yı örnek aldıklarını anlattı.
"Güven ve istikrarın sembolü bir yönetime sahibiz." diyen Demirören, bu güven ve istikrar sayesinde UEFA'nın 2019 Süper Kupa ev sahipliğini Türkiye'ye verdiğini hatırlattı. Demirören, TFF olarak organizasyon güçlerinin zirvesinde olduklarının altını çizerek, "İnşallah 2024 Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne de ev sahipliği yapacağız." dedi.
"İKİ BÜYÜK KURUMU BİR ARAYA GETİRİYORUZ"
Toksöz Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Toksöz de Tadelle olarak TFF ile anlaşma imzalamaktan dolayı gururlu ve onurlu olduklarını kaydetti.
Tadelle'nin 1980'lerden itibaren Türkiye ile özdeleşen bir marka olduğunu vurgulayan Toksöz, "Milli takımımız, yaşattığı büyük heyecanları hep birlikte paylaştığımız, "bizim" olan bir değer. Şimdi ülkemizi temsil eden iki büyük kurumu bir araya getiriyor, iki kırmızı-beyaz efsaneyi buluşturuyoruz. Sponsorluğumuz hem markamıza hem de milli takıma hayırlı olsun." şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından TFF Başkanı Yıldırım Demirören, A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Toksöz Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Toksöz anlaşmayı imzaladı. Demirören, Toksöz'e 10 numaralı milli takım forması hediye ederken, Toksöz de federasyon başkanına plaket verdi. TFF Başkanı Demirören ve A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu ile törene katılan A Milli Takım oyuncuları Tadelle maketine imza attılar.
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