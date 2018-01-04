Bakan Bak ve TFF Başkanı Demirören'den VAR açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin çok faydalı olacağını, medya nedeniyle aynı zamanda büyük tartışmaları da beraberinde getireceğini söyledi.

Demirören, Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde, Süper Lig hakem ve yardımcı hakemlerinin katıldığı 2017-2018 Sezonu MHK Kış Semineri'nde düzenlenen FIFA kokart töreninde yaptığı konuşmada, medyanın VAR konusunda problemler ortaya çıkaracağını savundu. Demirören, "Dört madde VAR müdahil olacak diyoruz ama bu Türkiye'de 14 maddeye çıkar, çıkınca da Türkiye'de futbol biter. Sayın Bakanımız başta olmak üzere medya mensuplarından destek bekliyorum." dedi.

Türk futbolunu heyecan ve tansiyonu yüksek bir ikinci yarının beklediğinin altını çizen Demirören, şöyle konuştu:

"Rekabetin en yüksek olduğu bir sezonu yaşıyoruz. Sorumluluğunuz her zamankinden daha fazla olacak. Adil kararlarınızla bizleri en iyi şekilde temsil edeceğinize eminiz. İlk yarı hata yapan arkadaşlarımız elbette oldu. Nasıl teknik direktörler yanlış taktik verdiyse, nasıl gol kaçtıysa, nasıl kaleciler elindeki topu tutamadıysa sizler de hatalar yaptınız. Hep söylediğimiz gibi federasyon olarak masum hataya bizim bir sözümüz yok. Ancak üzülerek söylemek gerekiyor ki, ne kadar dürüst olursanız olun futbol ikliminin hataya tahammülü yok."

Futbolcuların ve teknik adamların yaptıkları hataların kısa sürede unutulduğunu aktaran Yıldırım Demirören, şunları kaydetti:

"Ama sizler hata yaptığınızda günlerce, aylarca tartışılıyorsunuz. İşte sizlerin asıl görevi bu noktadan sonra başlıyor. Yapılan yorumlardan, eleştirilerden, sözlerden asla etkilenmeyiniz. 'Bu hakemlerle bu lig bitmez.' deseler de her maç sonu faturayı sizlere kesseler de sükunetinizi koruyunuz. Sahaya daima başınız dik çıkınız, alnınızın akıyla sahadan ayrılınız. Başarılı hakem çok konuşulan değil, maçta iz bırakmayandır. Yeter ki sizler güvenimizi sarsacak hatalar yapmayınız. Beklentimiz minimum hata, maksimum futbola katkı."

Cüneyt Çakır ve ekibinin büyük olasılıkla üst üste ikinci kez Dünya Kupası'nda görev alacağını açıklayan Demirören, şu ifadeleri kullandı:

"İlk yarıda Şampiyonlar Ligi'nden Avrupa Ligi'ne, özel milli maçlara kadar toplam 47 maçta görev almanız bunun göstergesidir. 'Yabancı hakem gelsin.' naraları atanlara bu çok açık bir cevaptır. Bu başarılarınıza bakıp umuyorum ki yabancı hakem zırvalığına da son verilecektir. Avrupalı hakemleri de izliyoruz, hepimiz görüyoruz, ne hatalar yapıyorlar. Artık Avrupalı hakemler değil, bizim hakemlerimiz örnek gösterilmelidir."

BAKAN BAK: HAKEMLERE, HAKEM ŞANSI DİLİYORUM

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise şunları söyledi:

"Ben bu işin içinden gelen biriyim, 1986 yılında Dolmabahçe'nin altında açılan hakemlik seminerine katılanlardan biriyim. O dönem birlikte olduğumuz arkadaşları da aranızda görüyorum, Muhittin Boşat onlardan biri. Saat 6'dan sonra eğitim alırdık. O dönem toprak sahada görev yaptık. Talebeyken bu görevler, hafta sonları bize destekti. Küçük yaştan bu yana sporun içindeyim. Yöneticilik, hakemlik olarak içerisinde bulundum. Maç yönetirken, çocuklarla maç içerisinde konuşurken çok keyif alırdım. İngiltere'ye eğitim almaya gittiğimde Nottingham Üniversitesi'ne master için gittiğimde Nottingham Forrest, o dönem başarılıydı. Brian Clough ve Nigel Clough geleneği vardı. Hakem derneği vardı, oraya giderek 'Ben Türkiye'den geliyorum, hakemlik yapmak istiyorum' dedim, bana ev sahipliği yaptılar. Orada hafta sonları maç yönettim. 1994 yılında döndüğümde kulüp yöneticiliğine geçiş yaptım. Sabri Çelik var aramızda, ben onun yardımcılığını yapmıştım. Öğrencim de var, İstanbul Üniversitesi'ndeyken Bahattin Duran o dönem talebemdi. O zaman Üsküdar'da oturuyordu, hakemlik kursuna gitmesini tavsiye etmiştim. Kendisini başarıyla görmekten keyif alıyorum. Cüneyt Çakır'ı da o dönemlerden tanırım. Abilerimiz de var, Yusuf Namoğlu gibi. Hakem ailesinin içerisindeyiz. Bu yüzden sizlerin bu toplantısına katılmak benim için onur verici. 2017-18 sezonunun ilk dönemi çekişmeli geçti. Şu andaki rekabet çok daha fazla, ikinci yarı daha çetin çekecek. Burada hakemlerimize güveniyorum. Hem futbolcu hem hakemler hata yapıyor, futbol hatalar oyunu. Ancak hatalar, kasıt dışı oluyor. VAR sistemi, dışarıdan mükemmel gibi görünüyor ancak futbolun doğasında hata var. Hakemliğin doğasında eğitim var. Lisan bilmek, dünya futbolunu, eğitimleri takip etmek çok önemli. Hakemlik, güzel bir meslek oldu, özellikle profesyonellik geldikten sonra. TFF'nin bu çalışmalarını takdir ediyoruz. Riva'daki çalışmalar olsun diğer çalışmalar olsun. Sayın Başkan Demirören de ifade etti, 47 maçta görev yapmışlar. Bu hakemlerin, Türk hakemliğini daha üst noktaya taşıyacağına inanıyoruz. Sormuşlar, '30 bin kişiyi tek şeyle kim ayağa kaldırır?', tek düdükle hakem kaldırır! Baskı ve stresle mücadele etmek çok önemli. Seyirci olsun futbolcular olsun, karakter analizi yapmanız gerekiyor. Ben de amatör kümede maç yönetirken seyirci nasıl, hangi oyuncu dirsek atar, hangisi kendini yere atar bunları izlemek lazım. Hakemler, sahanın hakimidir. Hakem çıkar, 'Buranın hakimi benim.' derse inanıyorum ki çok daha başarılı olacaktır. Eğitim seminerleri çok önemli. Ben Türk futbolunun hem kalan hem de önümüzdeki sezon çok çekişmeli geçeceğini düşünüyorum ve hakem şansı diliyorum. Ama çalışmak lazım, eğitimini almayınca, konuyu takip etmeyince, çıkacağınız maçı analiz etmeyince hata yapabilirsiniz. Bunları yaparsanız, iletişimi de kurarsanız daha iyi olur. Dünya Kupası'nda Cüneyt Çakır ve ekibi mutlaka görev yapacaktır, öyle arzuluyoruz. Türk futbol ailesinin bu sezonu başarıyla tamamlaması dileğimiz. Sayın Roberto Rosetti'ye de çalışmaları için teşekkür ediyorum. Hepinize şans diliyor ve saygıyla selamlıyorum"

DURSUN ÖZBEK: SAHAYA ÜÇÜNCÜ AKTÖR GELDİ

Kulüpler Birliği Vakfı ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, VAR sistemiyle ilgili olarak oyunun hızını kesilmesi konusunda herkesin tereddütleri olduğunu ancak sistemin başarılı olacağına inandıklarını vurguladı.

Dursun Özbek, VAR'ın voleybol ve tenis gibi durağan sporlarda başarı ile uygulandığını hatırlatarak, şunları ifade etti:

"Sahada iki aktör vardı, hakem ve oyuncular. Şimdi üçüncü bir aktör geldi. Bir video sistemi. Çok enteresan gelişmeler olabilir. Biz bunu önümüzdeki sezon uygulamaya geçince göreceğiz. Yeni bir düzen yeni bir sistem gelecek sezon uygulamaya geçeceği için şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Hakem adaleti dağıtır. Aynı, Adalet Sarayı'na girdiğinizde kadın heykeli var, bir elinde terazi bir elinde kılıç var fakat gözleri bağlı. Futbolda terazi doğru, kılıç da doğru ama gözlerimizin açık olması lazım. İkinci yarıda başarılar diliyorum. İkinci yarıda adaletli olacağınızdan son derece eminim ama gözlerinizin açık olması şartıyla."

NAMOĞLU: HAKEM ARKADAŞLARIMA GÜVENİYORUM

MHK Başkanı Yusuf Namoğlu ise Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın hakemlik geçmişi bulunduğu için kendilerinin şanslı olduğunu anlattı.

Namoğlu, kendilerine her desteğin verildiğini, bu destek karşılığında sahada maçı en iyi şekilde yönetmekle görevli olduklarını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Oyun kuralları içinde ilk yarıda gördüğümüz eksik noktaları tamamlamak adına eğitimler yaptık. Kendimizi ikinci yarıya daha iyi hazırlayan bir konuma geldik. Dünya Kupalarında maç yöneten Cüneyt Çakır gibi arkadaşların çoğalmasını sağlayacağız. Türk hakemliğini daha iyi noktalara getirmek için konsantre olacağız. Maksimum fayda ve minimum hata ile ikinci yarıyı tamamlamaya çalışacağız. Hakem arkadaşlarıma güveniyorum, ikinci yarıda daha başarılı bir sezon geçireceğimize inanıyorum."

33 HAKEME FIFA KOKARTI

MHK Kış Semineri'nde, 33 hakeme 2018 yılında taşıyacakları FIFA kokartları törenle takıldı.

FIFA hakemlerine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, FIFA yardımcı hakemlerine TFF Başkanı Yıldırım Demirören, kadın FIFA hakemlerine Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Dursun Özbek, diğer hakemlere ise protokol üyeleri kokartlarını taktı.

FIFA kokartı takılan hakemler şunlar:

Hakemler: Cüneyt Çakır, Hüseyin Göçek, Halis Özkahya, Mete Kalkavan, Ali Palabıyık, Alper Ulusoy, Halil Umut Meler.

Yardımcı hakemler: Bahattin Duran, Tarık Ongun, Mustafa Emre Eyisoy, Kemal Yılmaz, Ekrem Kan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar, Kerem Ersoy, Serkan Olguncan, İbrahim Çağlar Uyarcan.

Kadın hakemler: Meliz Özçiğdem, Neslihan Muratdağı, Cansu Tiryaki.

Kadın yardımcı hakemler: Betül Nur Yılmaz, Deybet Gök, Sedef Aktan, Mürvet Yavuztürk

Plaj futbolu hakemleri: Bülent Kökten, Özcan Sultaloğlu, Murat Ergin Gözütok, Yeliz Topaloğlu

Futsal hakemleri: Kamil Çetin, Ozan Soykan, Uğur Çakmak, Murat Çolak

Kadın futsal hakemi: Fatma Özlem Tursun.

yıldırım demirören

osman aşkın bak

Gençlik ve Spor Bakanı

Türkiye Futbol Federasyonu

Video Yardımcı Hakem

Video hakem ne zaman başlıyor?