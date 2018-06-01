TFF Başkanvekili Ali Dürüst şu ifadeleri kullandı:

Yaşanan olaylara kadar güzel bir maç oluyordu. Cenk'in babası ile görüştüm. Arkadan bir meşale atılmış ve arkasına gelmiş. Cenk'in babası, meşale atılmamasını bir sportmen olarak isterken arkasındaki taraftar ile tartışmış. Cenk de oradaki olayları galiba yanlış anlıyor. O da rahatsız durumdan. Hakemin şimdi vereceği kararı bekliyoruz."