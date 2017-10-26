TFF'den Caner Erkin açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türkiye Futbol Federasyonu işbirliği ile düzenlenen 'Spor Güvenliği Çalıştayı' sonrasında TFF Başkanı Vekili Hüsnü Güreli açıklamalarda bulundu.

Fanatik'in haberine göre; Caner Erkin'in PFDK'ya sevk edilme nedeniyle ilgili gelen soruya Güreli, "Caner'i dudak okumadan değil, yaptığı profesyonelliğe aykırı hareketten disipline sevk ettik" sözlerini sarf etti.

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