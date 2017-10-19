TFF'den hakem isyanı ve video hakem kararı

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Bunu da “Daha az hata ile maç yönetecekler. İlk gördüklerini çalacaklar. Çünkü bilecekler ki biraz sonra bir video sistemi devreye girecek. Bazılarının sürekli suçlama getirdiği gibi eğer kafalarında bir cinlik varsa da o da ortadan kalkacak” sözleriyle dile getiriyorlar.