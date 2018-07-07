TFF'den yapılan açıklamada, Kosova'nın başkenti Priştine'de gerçekleşen ziyaretler kapsamında Servet Yardımcı ve Kadir Kardaş'ın ilk olarak, 9 Haziran'da vefat eden eski Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Fadıl Vokrri'nin mezarına gidip, oğlu Gramoz Vokrri'ye başsağlığı dileklerinde bulunduğu aktarıldı.

İkilinin sonrasında Kosova Futbol Federasyonu Olağanüstü Genel Kurulu'na katıldığı kaydedilirken, Servet Yardımcı'nın UEFA adına burada yaptığı konuşmasında, "Fadıl Vokrri ile birbirimizi kardeş gibi severdik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Benim için zor görev ama Kosova'da olmaktan çok mutluyum." dediği belirtildi.

Yardımcı'nın ayrıca, Fadıl Vokrri'nin Kosova futboluna büyük hizmetler verdiğini dile getirip, "80 milyon kardeşinizden sizlere selam getirdim. Türkiye ve Kosova kardeştir." ifadelerini kullandığı paylaşıldı.

Öte yandan, Kosova Futbol Federasyonu Olağanüstü Genel Kurulu sonucunda Agim Ademi'nin başkanlığa seçildiği kaydedildi.