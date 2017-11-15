TFF'den son dakika Lucescu açıklaması!

Romanya ve Arnavutluk ile yapılan maçlarda alınan kötü sonuçların ardından Mircea Lucescu'nun A Milli Futbol Takımı'ndaki geleceği tartışma konusu olurken, Ali Dürüst, Rumen teknik adamla yola devam edeceklerini dile getirerek, "Lucescu'un gönderilmesi gündemimizde yok." dedi.
Alınan sonuçların kendilerini de üzdüğünü ancak hazırlık maçlarının genç oyuncuların durumunu görmek için fırsat olduğunu vurgulayan Dürüst, Lucescu'nun tazminatı konularının basına yansımasına değinerek, "Lucescu'nun sözleşmesinde tazminat maddesi bulunmuyor ama zaten yolları ayırmak gibi bir düşüncede de değiliz." diye konuştu.
— Habertürk Spor (@HTSpor) November 14, 2017
TFF yetkilileri ile Lucescu'nun dün bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptığı iddialarını yalanlayan Dürüst, "Böyle bir görüşme olmadı. Lucescu'nun çalışma ofisi zaten Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde. Kendisi orada kalıyor. Sürekli orada." değerlendirmesinde bulundu.
"GELECEK VADEDEN OYUNCULARLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR YAPILACAK"
Ali Dürüst, milli takım teknik heyetinin, özellikle alt liglerdeki gelecek vadeden oyucuların belirlenmesi için bir çalışma hazırladığını aktardı.
Lucescu'nun bazı teknik adamlarla toplantı yapacağını açıklayan Dürüst, şunları kaydetti:
"TFF 1. Lig ve TFF 2. Lig'deki gelecek vadeden oyuncularla ilgili çalışmalar yapılacak. Lucescu, teknik direktörlerle bir toplantı gerçekleştirip, önümüzdeki günlerde yapacağımız uygulamalarla ilgili bilgi verecek. Kamuoyuyla da paylaşılacaktır. Genç yeteneklerin belirlenip, bir araya toplanıp, özel ilgilenilmesi planlanıyor. Bu konuda da teknik direktörler ve altyapı hocalarıyla çalışılacak."
"HAZIRLIK MAÇLARININ AMACI, GENÇ OYUNCULARIN DURUMUNU GÖRMEK"
Dürüst, Romanya ve Arnavutluk maçlarında alınan yenilgiler nedeniyle oluşan tepkiyle ilgili olarak, bu müsabakaların belli amaçla yapıldığının altını çizdi.
Bu karşılaşmalarda alınan sonuçlardan çok, elde edilen deneyimin önemine dikkati çeken Ali Dürüst, "Hazırlık maçlarının amacı, genç oyunculara forma şansı verip, durumlarını görmekti. Tabii ki genç futbolcularla da olsa kazanmak için sahaya çıkılıyor ancak bu tip özel müsabakalara böyle bakmak gerekir. Hem gençleri hem de tecrübelileri bir araya getirebilmek için, bu tip maçlara ihtiyaç var. Gerekli sonuçları çıkarıp, yolumuza devam edeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.