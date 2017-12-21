Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Trabzonspor Kulübü ile olan sözleşmesini tek taraflı fesheden futbolcu Özer Hurmacı'ya TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından verilen 6 ay hak mahrumiyetini kaldırdı.
TFF'den yapılan açıklamada, halen Osmanlıspor forması giyen Özer Hurmacı'nın, sözleşmesini feshetme konusunda haklı olduğunun tespit edildiği vurgulanarak, bordo-mavili kulübün oyuncuya ceza talebinin reddedildiği bildirildi.
Trabzonspor'un oyuncudan fesih tazminatı talebininin de kabul edilmediği kaydedildi.
Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun oyuncuyla ilgili asıl ve karşı dava yönünden verdiği hükümleri ortadan kaldıran Tahkim Kurulu, konuyla ilgili ayrıca şu kararı aldı:
"Davacı/karşı davalı futbolcunun alacak talebinin kabulü ile 956.666,66 lira alacağın 350 bin lirasının 01.06.2016, 350 binin 01.08.2016, 256.666,66 liranın 22.08.2016 tarihlerinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı/karşı davacı kulüpten tahsili ile davacı/karşı davalı futbolcuya ödenmesine, davacı/karşı davalı futbolcunun fesih tazminatı talebinin kısmen kabulü ile 3.362.658,34 lira fesih tazminatının ihtar tarihi olan 22.08.2016 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı/karşı davacı kulüpten tahsili ile davacı/karşı davalı futbolcuya ödenmesine, davalı/karşı davacı kulüp tarafından 01.08.2016 tarih 27 sayılı karar ile davacı/karşı davalı futbolcu aleyhine verilen toplam 1.023.968,52 lira para cezasının iptaline oy birliğiyle karar verilmiştir."
Özer Hurmacı, 24 Ağustos 2016'da Trabzonspor ile sözleşmesini tek taraflı feshettiğini, bu nedenle başta TFF olmak üzere tüm yetkili merciler nezdinde gerekli yasal başvuru haklarının kullanılacağını açıklamıştı. Bordo-mavili kulüp de bunun üzerine Özer Hurmacı'nın sözleşmesini haksız bir şekilde feshettiği gerekçesiyle federasyona başvurmuştu. Bu başvuruyu değerlendiren TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu ise oyuncunun 6 ay süre ile tüm müsabakalardan men edilmesine karar verildiğini duyurmuştu.
DİĞER KARARLAR
Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'in 3 ay hak mahrumiyeti ve 100 bin lira para cezasını onama kararı alan kurul, Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk'un 5 maç men ile 30 bin lira para cezasını da onadı.
Tahkim Kurulu ayrıca Teleset Mobilya Akhisarspor oyuncusu Miguel Lopes'in 3 resmi müsabadan men ve 13 bin lira para cezasını onamayı kararlaştırdı.
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