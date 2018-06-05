Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Onursal Başkanı Şenes Erzik, "Yöneticiler kısa gün karını düşündüğü sürece altyapıya önem vermez." dedi.
Erzik, Seferihisar Belediyesi tarafından düzenlenen futbol günlerindeki söyleşide yaptığı konuşmada, gençlerle bir araya geldiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi. Futbol oynadığı dönemde 1966 yılında Kasımpaşa'ya 300 lira aylık ve 2 bin 500 lira transfer ücretiyle gittiğini anlatan Erzik, bu sözleşmenin kendisinde bulunduğunu ve yazacağı kitapta kamuoyuyla paylaşacağını söyledi.
90'lı yılların başında Türk Genç Milli Takımlarının 3 kez Avrupa'da ilk 2'ye girdiğini ifade eden Erzik, 1992'de Avrupa 18 Yaş Altı Şampiyonası'nda futbolcu olarak şampiyonluğa ulaşan Okan Buruk'un, teknik direktör olarak Akhisarspor'un başında Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandığını anımsattı.
Başarıların tesadüfle olmadığını vurgulayan Erzik, "Futbolda yakalanan başarılar eğitimle, çalışmayla oluyor. O dönem altyapıların başına Serpil Hamdi Tüzün'ü getirdik, bir sürü futbolcu yetiştirdi, onun da ekibi vardı." diye konuştu.
Erzik, federasyon başkanlığı döneminde Jupp Derwall'i başkan başdanışmanı yaptığını ve A Milli Futbol Takımı'nın başına Sepp Piontek'i getirdiklerini hatırlatarak, "O zaman için alınan kötü sonuçlar nedeniyle oluşan güvensizliği ortadan kaldırmanın iki yolu vardı: İlki gençlerden başlamak, diğeri de mantaliteyi değiştirmekti. Sepp Piontek'le imzayı atınca karşıma geçenler oldu ama direndik. Sepp Piontek, Fatih Terim'i yetiştirdi." ifadelerini kullandı.
Yabancı sayısının 3 olduğu TFF Başkanlığı döneminde, Fenerbahçe Başkanı Ali Şen'in 4. yabancıyı istediğini belirten Erzik, şöyle konuştu:
"Vermiyorduk ama şimdi haklı çıktık. Şaşırdım 14 yabancıyı duyunca, 'nasıl olur' dedim. Kalitesi belli bize gelen yabancıların, yaş dönemi gelmiş. Bu iş yöneticilere bağlı, yöneticiler kısa gün karını düşündüğü sürece altyapıya önem vermez. Altyapıya önem vermesini isteyen makamlar da bu işe karışmıyor. UEFA da istediğin kadar oynat derse yapacak bir şey yok."
Erzik, altyapı konusunda Altınordu'nun yerinin ayrı olduğunu ifade etti.
Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer de yaptığı konuşmada Şenes Erzik'in Türk futbolu için çok önemli bir değer olduğunu belirterek, Belediye Meclisi'nde aldıkları kararla ilçedeki plaj futbol sahasına Şenes Erzik’in ismini vermeyi kararlaştırdıklarını söyledi.
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