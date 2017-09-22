TFF, Fatih Terim'in tazminatı ve yabancı sayısı için toplandı

Yabancı sınırı konusunda gözler TFF'ye çevrildi...



Sporx'in haberine göre, yabancı sayısı tartışmasıyla birlikte Fatih Terim'in avukatı aracılığı ile talep ettiği tazminat konusunda cevabı merakla beklenen TFF yönetimi, bugün Riva'da toplandı.



Yıldırım Demirören başkanlığında Riva'da toplanan Futbol Federasyonu'nun özellikle yabancı sayısı konusundaki revizyon konusundaki kararı merakla beklenirken, TFF'nin akşam saatlerinde bu konuda açıklama yapabileceği belirtildi.

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