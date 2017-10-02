TFF, küçük futbolsever Ata Eryılmaz'ın hayalini gerçekleştirdi!

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, ​Eskişehir'in Kırka Mahallesi'nde​ ​yaşayan Milli Takım Çocuk Kulübü üyesi Ata,​ 5 Eylül'de ​oynanan​ ​Türkiye-Hırvatistan​ ​maçında​ ​unutulmaz​ ​bir​ ​gün​ ​yaşadı.​​

TFF yetkilileri​ ​tarafından​ önce ​evinde​ ​ziyaret​ ​edilen​ minik futbolsever, ardından Yeni Eskişehir Stadı'ndaki müsabakada ​çocuk​ kulübü​ ​üyeleriyle​ ​seremonide​ ​sahaya​ ​çıkma​ ​ve​ ​hayranı​ ​olduğu futbolcularla​ ​tanışma​ ​fırsatı buldu.

— Milli Takımlar (@MilliTakimlar) October 2, 2017

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ata Eryılmaz, "Futbolu çok seviyorum. Bir gün belki ben de bu formayı giyerim." ifadelerini kullandı.

KÜÇÜK FUTBOLSEVERLER KEYİFLİ VAKİT GEÇİRİYOR

Milli ​Takım​ ​Çocuk​ ​Kulübü, ​stat​ ​içinde​ ​kurulan​ ​alanda​ ​düzenlenen​ ​çeşitli aktiviteler,​ ​eğitsel​ ​oyunlar​ ​ve​ ​verilen​ ​sürpriz​ ​hediyeler​ ​ile​ küçük​ ​futbol​​severlerin karşılaşma​ ​günü​ ​keyifli​ ​vakit​ ​geçirmesini​ ​sağladı.

Çeşitli​ ​eğitici​ ​oyunların​ ​yanı sıra​ ​360​​ derece​ ​sanal​ ​gerçeklik​ ​video​ ​oyunu​ ​da​ ay-yıldızlı​ ​minik taraftarların​ ​ilgisini​ ​çekti.​ ​​Milli​ ​Takım​ ​Çocuk​ ​Kulübü'ne​ ​katılan​ ​çocuklar,​ ​dijital platformda​ ​kendilerini​ ​futbol​ ​yıldızı​ ​gibi​ ​hissetme​ ​olanağına​ ​sahip​ ​oldu. Milli takıma ​gönül​ ​veren​ ​tüm​ ​minik​ ​taraftarlar, ​Milli​ ​Takım​ ​Taraftar​ ​Kulübü bünyesinde​ ​yer​ ​alan​ ​Milli​ ​Takım​ ​Çocuk​ ​Kulübü'ne​ ​üye​ ​olup,​ ​bu​ ​kulübün​ ​tüm​ ​avantajlarından yararlanabiliyor.

Milli​ ​Takım​ ​Çocuk​ ​Kulübü, etkinliklerine 6 Ekim'de Yeni Eskişehir Stadı'nda Türkiye ile İzlanda arasında oynanacak FIFA 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu müsabakasında da devam edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu

Ata Eryılmaz