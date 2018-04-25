TFF'nin Fenerbahçe - Beşiktaş derbisiyle ilgili kararı ne olacak?

Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF) Yönetim Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında yaşanan saha olayları nedeniyle hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edilen Fenerbahçe- Beşiktaş derbisiyle ilgili karar verecek.

TFF Yönetim Kurulunun, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı toplantı saat 13.00'te başlayacak. TFF'den daha önce yapılan açıklamada, alınacak kararın toplantının ardından kamuoyuna duyurulacağı ifade edilmişti.

Peki TFF'den nasıl bir karar çıkacak?

Habertürk TV'de Emin Çağlar'ın sunduğu 'Gündem Spor' programında Spor Hukukçusu Emin Özkurt ve HTSpor yazarı Atilla Türker, TFF'nin nasıl bir karar vereceği konusunda açıklamalarda bulundular.

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''Türkiye'de ilk kez bu tür saha olayları olmuyor. Daha evvel de pek çok kez bu görüntülerle karşılaştık. TFF talimatlarında da bunla ilgili hükümler var. 19. madde, tatil edilen maçları düzenliyor. Eğer hakemin kararı neticesinde maç oynanamayacak durumda ertelenirse; o takdirde TFF yönetim kurulu önündeki üç ihtimalden birini seçmekle yükümlü. Önümüzde üç ihtimal var. İlki Fenerbahçe'nin 3-0 hükmen mağlup edilemsi, ikincisi maçın kaldığı yerden aynı şartlarla devam etmesi, üçüncüsü ise maçın o anki skoruyla tescil edilmesi. Bu üçüncü ihtimal, ihtimaller arasında değil. Yasal olarak mevzuat açısından karar verirken birkaç hususa bakacak. Hakem raporu, gözlemci raporu ve yayıncı kuruluşun kamera kayıtları neticesinde bir karara varacak. TFF'nin bugün vereceği her kararı takımlar Tahkim Kurulu'na taşıyabilecek.''

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''TFF'nin bağımsız bir kurul olduğunu düşünmüyorum. 10 maç ceza alması gereken bir futbolcuyu 1 maçla kurtardıkları da olmuştur. Alınan her karar tartışmalı olmuştur. Devletin önde gelen isimleri görüşlerini bildirdiler. Bu doğrultuda bir karar alacaklardır ama alınacak her karar bıçaksırtı... Benim görüşüm; 3-0 Beşiktaş lehine galibiyetti fakat gelişen olaylar doğrultusunda çok ciddi iddialar var. Emniyetten gelecek bilgiler doğrultusunda gelen belgelerle birlikte konuşulacak ve karar verilecektir. Hakem ve gözlemci raporları çok net ifadeler orta koyuyor. Mete Kalkavan, 'Şenol Güneş'in başına isabet eden maddeden sonra yere düştü ve soyunma odasına gittim.' diyor. Temsilciler de üç aşağı beş yukarı aynı şeyi söylüyor. Mete Kalkavan, güvenlik önlemleri nedeniyle maçı tatil ettiğini söylüyor. Normal şartlarda UEFA ve FIFA'nın talimatları doğrultusunda maçın 3-0 Beşiktaş lehine tescil edilmesi gerekiyor. Bugünkü toplantıda çok ciddi komplo ve operasyon belgelerle ortaya konulur ve inandırıcı olursa karar da o doğrultuda çıkar. Türk futbol tarihinin istisnasız en kritik kararı olacaktır. Kulüplerin ve TFF Başkanı Demirören'in kaderini belirleyecek bir karar olacaktır.''

MÜSABAKA TALİMATI'NIN 19. MADDESİ

TFF Futbol Müsabaka Talimatı'nın 19. maddesi şu kararları içeriyor:

- Müsabakanın hakemi, kulübün futbolcusu, yöneticisi, teknik adamları ile diğer kişilerin ayrı ayrı veya birlikte hakeme veya rakip takım futbolcu ve mensuplarına fiili eylemde bulunmaları, kavgaya veya saha olaylarına sebebiyet vermeleri ve bu eylemleri dolayısıyla müsabakanın oynanamaması veya müsabakaya devam edilmesi olanağının kalmaması; seyircilerin, stadyum düzen veya disiplini ya da müsabakanın olağan akışı içinde oynanmasına veya güvenliğinin sağlanmasına ilişkin kuralları bireysel veya toplu bir biçimde ihlal etmeleri sonucunda müsabakanın oynanması veya müsabakaya devam edilmesi olanağının kalmaması hallerinde müsabakayı tatil ettiğini ilan eder.

- Ayrıca müsabaka hakemi, kulüp yöneticilerinin kendilerine yeşil zemin içinde veya dışında sportmenliğe aykırı harekette, kişilik haklarına saldırıda, hakarette, tehditte bulunmaları, tükürmeleri veya benzeri eylemlerde bulunmaları halinde müsabakayı tatil ettiğini ilan edebilir.

- Bu hallerde TFF Yönetim Kurulu, ihlali gerçekleştiren takımlardan birinin veya her ikisinin hükmen yenik sayılmasına karar verebilir. Ayrıca disiplin kurulları eylemlerin ağırlığına göre galibiyet halinde verilen puan kadar puan tenziline karar verebilirler.

- Müsabaka eleme usulüne göre düzenlenmişse, TFF Yönetim Kurulu, hükmen mağlubiyet kararıyla beraber takımın o sezon için bu müsabakalardan ihracına karar verir. Bu durumda disiplin kurulu, eylemin ağırlığına göre ilgili takımın ertesi sezon aynı mahiyetteki müsabakalardan ihracına karar verebilir. Play-off sisteminde oynanan müsabakalarda ertesi sezon aynı mahiyetteki müsabakalardan ihraç kararı verilemez.

- TFF Yönetim Kurulu, 1. ve 2. fıkralarda öngörülen tüm durumlarla ilgili olarak karar verirken, müsabakanın hakemlerinin, gözlemcilerinin, temsilcilerinin, Merkez Hakem Kurulu ve Temsilciler Kurulu üyelerinin, disiplin müfettişlerinin ve ilgililerin raporlarını ve her türlü delili göz önünde bulundurur.

- TFF Yönetim Kurulu, yaptığı değerlendirmede, müsabakanın tatil kararını uygun görmediği takdirde, müsabakanın başka bir günde yarıda kaldığı andaki şartlarla tamamlanmasına, tekrarlanmasına veya yarıda kaldığı andaki sonucu ile tescil olunmasına karar verebilir.

- Disiplin Kurulunun bu madde kapsamında puan tenzili veya ihraç cezası vermiş olması saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı uyarınca saha kapatma ve seyircisiz oynama cezası başta olmak üzere, diğer cezaların da verilmesine engel teşkil etmez.