Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'de mücadele eden 6 takımı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, ligin 13. haftasında oynanan müsabakalarda gerçekleşen çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve talimatlara aykırı hareket nedeniyle Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve Osmanlıspor'un PFDK'ya sevk edildiği bildirildi.

Öte yandan, TFF 1. Lig ekiplerinden Grandmedical Manisaspor, Samsunspor, Elazığspor, Eskişehirspor ve Çaykur Rizespor kulüplerinin de disiplin kuruluna gönderildiği belirtildi.

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