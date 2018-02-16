Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İzmir Çiğli'den eğitim amaçlı kalkan askeri uçağın düştüğünü ve kazada 2 askerimizin şehit olduğunu büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu olarak şehit askerlerimize Allah'tan rahmet; Aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimize başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

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