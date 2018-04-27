TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto 1. Lig'de Ümraniyespor ile oynanan maçta rakip takım futbolcusuna yönelik hareketleri nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Putsila'ya verilen 3 maç men ve 13 bin lira para cezasının onandığı bildirildi.

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