TFF, UEFA Kulüp Lisansı alan takımları açıkladı!

2018-2019 sezonu için UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan kulüpler belli oldu. İşte o kulüpler;

Konyaspor, Beşiktaş, Fenerbahçe ,Galatasaray, Göztepe, Kasımpaşa, Kayserispor, Evkur Yeni Malatyaspor, Başakşehir, Akhisarspor ile Rizespor ve İstanbulspor.