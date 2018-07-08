Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden "Acımız büyük" başlığıyla yapılan açıklamada " Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Sarılar köyü yakınlarında meydana gelen tren kazasında bir çok vatandaşımızın vefat ettiğini ve çok sayıda vatandaşımızın da yaralandığını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; aileleri ve milletimize başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz.

Türkiye Futbol Federasyonu" ifadeleri yer aldı.

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray da Çorlu'daki kazaya ilişkin bir açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada "Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi yakınlarında meydana gelen tren kazası sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Medipol Başakşehir: "Tekirdağ Çorlu'da meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."