Türkiye’nin en yaygın meslek örgütü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin 1959 yılından bu yana sürdürdüğü Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri’ni kazananlar belli oldu. 2017 Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri organizasyonunda Habertürk'e ödül yağdı. Habertürk, eğitim, spor, köşe yazısı, birinci sayfa düzeni, iç sayfa düzeni, haber araştırma, TV kamera çalışması dallarında 7 ödüle layık görüldü.

TGC GAZETECİLİK BAŞARI ÖDÜLLERİNİ KAZANANLAR

Eğitim: Yusuf Doğan Habertürk Gazetesi’nde 23 Mart 2017 tarihinde yayınlanan “Tez Pazarı’nda Kapı 3 Bin TL’den Açılıyor” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu

Spor: Murat Ağca Habertürk Gazetesi’nde 31 Ağustos 2017 tarihinde yayınlanan “Şaka Değil Gerçek: Sakat Pist!” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu

Köşe Yazısı: Atilla Türker Habertürk Gazetesi’nde 29 Haziran 2017 tarihinde yayınlanan “Antalyaspor’da Menajer Vurgunu” başlıklı yazısıyla ödüle değer bulundu.

a- Birinci Sayfa Düzeni: Mehmet Deniz Özkök Habertürk Gazetesi’nde 19 Temmuz 2017 tarihinde yayınlanan birinci sayfasıyla ödüle değer bulundu.

b- İç Sayfa Düzeni: Ercan Arıkan Habertürk Gazetesi’nde 30 Ocak 2017 tarihinde yayınlanan 22. sayfasıyla ödüle değer bulundu.

TV Haber Araştırma Dalında

Duygu Kaya 9 Aralık 2017 tarihinde Habertürk TV’de yayınlanan “Hayallere Engel” başlıklı haber dosyası ile ödüle değer bulundu.

TV Kamera Çalışması Dalında

Hasan Dönmez ve Murat Karataş 26 Kasım 2017 tarihinde Habertürk TV’de yayınlanan “Her Şey Vatan İçin” başlıklı haber dosyası ile ödüle değer bulundu.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER