The Bodrum By Paramount 90 milyon dolara satıldı

Torba Mahallesi Zeytinlikahve Mevkii’nde işadamı Atilla Uras’ın yaptırdığı, dev film şirketi Paramount Pictures’ın kiralayarak 13 Mayıs’ta Nicole Kidman’ın katılımıyla açılışını gerçekleştirdiği The Bodrum By Paramount Hotel’in, ünlü turizm işletmecisi ve yatırımcısı 40 yaşındaki Turan Avcı satın aldığı belirtildi.
Torba’da 5 yıldızlı, delüks, 1400 yataklı Vogue Otel’in mülk sahibi ve işletmecisi Turan Avcı, geçen perşembe günü gerçekleştirilen resmi satışta 80 milyon dolara tesisi satın aldı. Otelin önceden yapılan sözleşmesinin süreceğini belirten Vogue Otelleri Yatırımcı Temsilcisi Cem Avcı, şöyle dedi:
Turistik tesis Bodrum merkeze yaklaşık 10 dakika ve Milas Bodrum Havalimanı’na ise 20 dakika uzaklıkta. 80 deluxe ve suit oda, 54 villa tipi ev ile birlikte açık ve kapalı havuzları bulunuyor.
İçinde hamamı ve saunası olan özel villalar ile 110 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulmuş tesiste çeşitli restoranlar, barlar, 12 odalı bir SPA, mağazalar ve villalara tahsis edilmiş yüzme havuzları yer alıyor. Konaklayanlar Ege kıyısında dinlenmenin yanı sıra paraşüt ile yelken, rüzgar sörfü, su kayağı, balıkçılık, yelken ve dalış gibi faaliyetlerden de faydalanabiliyor.
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