Elon Musk'ın trafik sorununu gidermek için yer altı tünelleri kazan ve geleceğin Hyperloop projeleri tarafından kullanılacak altyapıları hazırlayan The Boring Company şirketi için bastırılan şapkalar yok satıyor.

The Boring Company, ulaşım ve altyapı çalışmaları için tünel kazmanın yeni ve düşük maliyetli yollarını geliştiriyor.

— Elon Musk (@elonmusk) December 11, 2017

Şirketin kurucu CEO'su Elon Musk, 18 Ekim'de şirketin isminin yazılı olduğu şapkalardan 50.000 tane üretildiğini ve 20 dolara satıldığını Twitter'dan duyurmuştu.

Ünlü teknoloji girişimcisinin hayranları, bu şapkaları satın alma fırsatını kaçırmadılar ve Musk'ın bir başka tweet'te açıkladığına göre bugüne kadar 30.000 şapka satıldı.

— Elon Musk (@elonmusk) December 11, 2017

Elon Musk, şapkaların bitmesinin ardından, üzerlerinde The Boring Company'nin logosu bulunan lav silahları üretecekleri şakasını yaptı.