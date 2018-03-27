Şehir içi ulaşım için tüneller kazan The Boring Company, daha önce markalı şapka ve lav silahı satışlarıyla milyonlarca dolar gelir elde etmişti. Şirketin satacağını duyurduğu en yeni ürün ise kazılardan elde ettikleri taşlardan yapılmış tuğlalar olacak.

Tünel kazma işlemini daha verimli hale getirmek için birçok yeni yaklaşım ve teknoloji üzerinde çalışan şirket, son olarak tünel kazısında ortaya çıkan toprağı tuğlaya dönüştürecek bir metot geliştirdiğini duyurmuştu.

GENÇ MİLYARDER 30 BİN ŞAPKA SATTI

Günümüzde tünel kazı çalışmalarının yarısı kazma işlemiyle, yarısı ise kazılan tüneli destekleyecek yapıları inşa etmekle geçiriliyor. Elon Musk’ın şirketiyse çıkarılan toprağı otomatik olarak kazı makinesinin arkasına tuğladan destekler yapacak şekilde işleyebiliyor.

Şirketin yeni tekniği işe yaramış olacak ki, Elon Musk The Boring Company’nin yakın gelecekte bu tuğlaları satışa çıkaracağını açıkladı. Öte yandan tuğlaların tüm dünyadan sipariş edilebileceğini ekledi.

Twitter’dan bir açıklama yapan Musk, tuğlaların tıpkı LEGO parçaları gibi birbirlerine bağlanabildiklerini ve insanların onları kullanarak heykeller ve yapılar tasarlayabileceklerini söyledi.

İKİ GÜNDE HEPSİNİ SATTI BİTİRDİ

The Boring Company’nin daha önce ön siparişlerini topladığı lav silahları ise mayıs ayında sahiplerine gönderilmeye başlanacak.