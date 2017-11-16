The Edvard Munch Art Ödülü'nün ikinci kazananı Kerstin Brätsch oldu

Ressam Kerstin Brätsch, Munch Müzesi'nin Edvard Munch Sanat Ödülü'nü kazandı. Ödül, Kerstin Brätsch’a beraberinde 65 bin doları ve Munch Müzesi'nde kişisel bir sergi açma şansını kazandırdı.

Brätsch’ın 100’den fazla tablosu, videoları ve tasarımları Münih’teki Brandhorst Müzesinde sergileniyordu. Eserlerinin çoğu imge dolaşımını, sanat üretmede şansın rolünü, sanatçının el becerisiyle dijital çağda sanatın ilişkisini düşündürüyor.

Sanatçı dikkate değer iki grubunda bir parçası, DAS INSTITUT ve KAYA ayrıca bu sene gerçekleşecek Whitney Bienali’nin.

Brätsch, Edvard Munch Sanat Ödülü’nü kazanan ikinci kişi. İlk ödül 2015 yılında Paris merkezli Camille Henrot’a verilmişti.

Birbirinden başarılı isimleri barındıran jüri üyeleri arasında ise; “Centre Pompidou” sanat merkezinin direktörü Alfred Pacquement”, sanat direktörü Massimiliano Gioni ve “Modern Sanatlar Müzesi”’nin Varşova direktörü Joanna Mytkowska, küratör ve eleştirmen Simon Sheikh gibi isimler bulunuyor.

Jüri’nin 2020'de Munch Müzesi'nde gösteri yapacak olan Brätsch ile ilgili görüşleri ise şöyle: "Kerstin Brätsch, jürinin çalışmalarını özellikle önemli bulduğu, bir dizi etkileyici sergi ve projede zaten kendini ispatlamıştır. Jüri, Kerstin Brätsch’ın önümüzdeki yıllarda kariyerini geliştirme yönünde güçlü bir potansiyele sahip olduğuna ve gelecek çalışmalarını büyük beklenti ile izleyeceğine inanıyor."