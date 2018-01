Geçtiğimiz günlerde yönetmen Guillermo del Toro'nun filmi The Shape of Water'ın (Suyun Sesi) Golden Globe kuşatmasını konuşuyorduk. The Shape of Water (Suyun Sesi) 7 dalda aday olmuştu. En İyi Film (Dram), En İyi Aktris, En İyi Yardımcı Aktris, En iyi Yardımcı Aktör, En İyi Yönetmen, En iyi Senaryo ve En İyi Özgün Müzik dallarında Altın Küre’nin sahibi olmak için yarıştı. Guillermo del Toro, 75. Altın Küre Ödülleri'nden The Shape Of Water ile En İyi Yönetmen ödülüyle döndü. Yapım ayrıca En İyi Müzik Altın Küre ödülü de aldı.

İŞTE 75. ALTIN KÜRE ÖDÜLLERİ'Nİ KAZANANLAR!

Golden Globe Ödülleri için Oscar Ödülleri'nin habercisi denir. Aradan günler geçti ve 2018 Oscar Ödülleri için adaylar açıklandı. The Shape of Water tam 13 dalda 90. Oscar Ödülleri'ne aday oldu. Başta En İyi Yönetmen, En İyi Film, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Yardımcı Oyuncu olmak üzere, En İyi Orijinal Senaryo, En İyi Yapım Tasarımı, En İyi Sinematografi, En İyi Kostüm Tasarımı, En İyi Ses Kurgusu, En İyi Ses Miksajı, En İyi Film Müziği, En İyi Film Kurgusu dallarında The Shape of Water, 90. Oscar Ödülleri için yarışacak.

İŞTE 90. OSCAR ÖDÜLLERİ'NİN ADAYLARI!

The Shape of Water, 90. Oscar Ödülleri'nden hangi ödüllerle dönecek bilinmez ama ama filmin yönetmeni ve senaristi Guillermo del Toro’nun dünyasına bir giriş yapmaya ne dersiniz?

Guillermo del Toro’nun canavar sevdalısı bir yönetmen ve senarist. Onun filmlerine baktığımızda akla canavarlar gelir. Guillermo del Toro bununla ilgili olarak “Canavarları seviyorum. Canavarlar benim için gerçek. Canavarlar benim bir inanç” diyor.

Kendisine bunun sebebi sorulduğunda ünlü yönetmen, ağabeyinin küçükken onunla çok uğraştığından bahsediyor ve onunla olan ilişkisine dayandığını düşündüğünü anlatıyor. Rüyalarını kabusa çeviren, uyandığında bile gördüğünü söylediği canavarlar için Guillermo del Toro öyle büyük bir sevgi besliyor ki, terapisti bu durumu Stockholm Sendromu’na benzetiyormuş.

Şimdi gelelim Guillermo del Toro’nun dünyasına…

Guillermo del Toro’nun canavarları dışında akıllarda yer edinen bir başka özelliği de filmlerindeki renk kullanımı. del Toro’nun dünyasında renkler tam anlamıyla haklarını alırlar.

Guillermo del Toro'nun dünyasında kırmızılar kıpkırmızıdır...

Mavilerin türlü tonunu görürsünüz...

Sarının bu kadar çok tonu olduğuna şaşırırsınız…

Filmlerindeki dünyayı onun seçtiği renkteki gözlük camlarıyla bakarsınız adeta…

Şimdi tüm bu renkleri karıştıralım…

İşte şimdi Guillermo del Toro’nun dünyasını keşfetmeye hazırsınız… İşte Guillermo del Toro’nun mutlaka izlemeniz gereken filmleri!

The Shape of Water (Suyun Sesi)

74. Venedik Uluslararası Film Festivali’nde Altın Aslan ödülü kazanmıştı The Shape of Water. 75. Altın Küre Ödülleri’nde de en çok adaylığı bulunan yapım. 75. Altın Küre Ödülleri'nden En İyi Yönetmen ve En İyi Müzik dallarında ödülle döndü. Şimdi 2018 Oscar Ödülleri'nde 13 dalda adaylığı var. The Shape of Water'ın konusu ise, Amerika’da soğuk savaş zamanı, bir devlet laboratuvarında çalışan Elisa’nın başından geçen macera.

Temizlikçi olarak çalışan kendi halindeki Elisa, laboratuvardaki havuzda insansı bir yaratığını yaşadığını fark eder. Elisa, bu yaratığı acımasız deneylerden kurtarmaya karar verir.

Hellboy

Çizgi romandan uyarlanan Hellboy, Guillermo Del Toro’nun en çok bilinen filmlerinden biri. Cehennem Çocuğumuz Hellboy, korkunç görünüşüne rağmen bir o kadar da kırılgan bir yaratık… Öyle ki bu görüntüsünden kurtulmak uğruna boynuzlarını bile kesip atmış durumda…

Bir yanda karmaşık aşk hayatı, bir yanda savaşması gereken düşmanları… Hellboy, yüksek aksiyonu ve komik unsurlarıyla tam eğlenmek isteyenlere göre.

Pan’s Lybrinth (Pan'ın Labirenti)

1940’lardaki İspanya İç Savaşı zamanında geçen Pan’ın Labirenti adlı filmde Ofelia adlı kız çocuğunun hayal dünyasının karmaşasında buluyoruz kendimizi.

Bir yanda savaşın gerçekçi yüzü, diğer yanda Ofelia’nın Pan adlı yaratık ile yaşadığı tuhaf karşılaşma, izleyiciyi karanlık bir atmosferin içine sokuyor. Pan’ın Labirenti, Oscar ödülü sahibi olmanın yanı sıra, 2008 yılında hasılat rekoru ile Guinnes Rekorlar Kitabı’na da girmişti.

Blade II

Blade serisinin ikinci filmi olan Blade II’de yarı insan yarı vampir kahramanımız macerasına kaldığı yerden devam ediyor. Whistler’ı ülke ülke arayan Blade, bir yandan da nefret ettiği vampirlerle mücadele eder.

Pacific Rim (Pasifik Savaşı)

Denizden çıkan Kaiju adlı yaratıklarla insan ırkı yok olma tehlikesi geçirir. Bu yaratıklarla savaşabilmek için dev boyutlarda robotlar üretilir.

Bu robotlar insan ırkının kurtulmak için tek çaresidir. Fakat kurtuluş o kadar da kolay değildir. Pacific Rim yani Pasifik Savaşı, bu amansız savaşı anlatmakta.