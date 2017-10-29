The Sopranos yıldızından Weinstein'a tecavüz suçlaması

The Sporanos dizisinin İtalyan kökenli Amerikan oyuncusu Annabella Sciorra, Hollywood prodüktörü Harvey Weinstein'ın kendisine tecavüz ettiğini söyledi.
Hakkındaki tecavüz ve cinsel taciz iddialarının ardından Akademi üyeliğinden atılan Hollywood'un 65 yaşındaki ünlü yapımcısı Harvey Weinstein suçlamaların arkası kesilmiyor.
Weisntein'a son suçlama 2000'lerin efsane dizisi The Sopranos'da Gloria Trillo rolünü canlandıran Annabella Sciorra 'dan geldi.
The New Yorker dergisine konuşan Sciorra, 1992 yılında New York'taki dairesinde ünlü prodüktörün tecavüzüne uğradığını ileri sürdü.
Weinstein'ın prodüktörlüğünü yaptığı "The Night We Never Met / Hiç Görüşmediğimiz Gece" adlı filmin çekimlerinden sonra, yaşandığını söyledi.
Sciorra, tecavüz olayını "Mücadele ettim ama çok az gücüm kalmıştı. Çoğu kadın gibi ben de olanlardan utandım. Karşı koydum. Savaştım. Sonra 'neden kapıyı açtım ki' diye sorup, kendimden iğrendim" ifadeleriyle anlattı.
Weinstein'a cinsel taciz suçlaması yönelten aktrisler arasına Natassia Malthe de katılmıştı. 43 yaşındaki Norveçli oyuncu, Harvey Weinstein'ın 2008 yılındaki BAFTA (İngiliz Sinema ve Televizyon Sanatları Akademisi) ödüllerinin ardından Londra'daki otel odasını bastığını ve önünde mastürbasyon yapıp kendisine tecavüz ettiğini ileri sürmüştü.
Malthe olayın ardından polise ihbarda bulunmamış. Olayın oyunculuk kariyerini kötü etkilediğini anlatan Malthe, "'İşte zor olduğunu duyduk, o kulağımıza geldi - bu kulağımıza geldi' gibi ifadeler.... Bence işte 'Harvey Makinesi' buydu." diye konuştu.
Quentin Tarantino'nun yönettiği ve Weinstein'ın prodüktörlüğünü yaptığı Kill Bill filmlerinde rol alan Daryl Hannah yeni suçlamalarda bulundu.
Hannah, Kill Bill serisinin promosyon çalışmaları sırasında Weinstein'ın kendisini zorla bir otel odasına sokmaya çalıştığını söyledi.
Hannah, Kill Bill vol.2 filminde en iyi dövüş dalında MTV Film Ödülü'nü kazanmıştı.
Filmin yönetmeni Tarantino da Weinstein'ın tazci iddialarından daha önce haberdar olduğunu açıklamış, "Normal dedikodudan ötesiydi. Bunları duyduktan sonra sorumluluk almadım. Eğer yapmam gerekeni yapsaydım, onunla çalışmamam gerekirdi" diyerek özeleştiri yapmıştı.
Weinstein'ı suçlayanların sayısı 50'yi geçti
Weinsten'ı taciz ve tecavüzle suçlayan kadınların sayısı 50'yi geçmiş durumda.
Bu kadın oyuncular arasında, Weinstein'ı taciz ya da tecavüzle suçlayan Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow ve Rose McGowan gibi tanınmış isimler var.
Weinstein cinsel ilişkilerinin karşılıklı rıza sonucu gerçekleştiğini savunurken, Hollywood'daki kadınlar Weinstein'ın tacizlerinin uzun süredir prova odalarında fısıldandığını belirtiyor.
İddialara bir tepki de Oscar Ödül Törenleri'nin başındaki kuruldan geldi ve Cumartesi günü Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, Weinstein'ın kuruldan kovulduğunu açıkladı.
Oscarlı ünlü yapımcı Harvey Weinstein'a taciz suçlaması
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.