The Strongest - Bolivar rakamlar

Bolivya Premier Lig Apertura Yarı Final maçında The Strongest ile Bolivar, 28 Mayıs 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 00:15. The Strongest son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Bolivar son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 344 kodlu maçı oynayanlar; The Strongest galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Bolivar galibiyet oranı 0.00.

The Strongest son haftadaki Sports Boys Warnes müsabasında 3-2 yenildi.

Bolivar ise Club Destroyers maçında 2-2 berabere kaldı.