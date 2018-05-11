The Strongest - Oriente Petrolero maçı rakamları

Bolivya Premier Lig Apertura Çeyrek Final heyecanı devam ediyor. The Strongest, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü Oriente Petrolero takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 22:00. Ev sahibi The Strongest, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Oriente Petrolero son 5 mücadelede 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 351 kodlu maçı oynayanlar; The Strongest galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Oriente Petrolero galibiyet oranı 0.00.

The Strongest son haftadaki Oriente Petrolero müsabasında 5-0 kazandı.

Oriente Petrolero ise The Strongest maçında 5-0 yenildi.