The Walking Dead 8. sezon ne zaman başlıyor?

The Walking Dead dizisinin 8’inci sezonu başlıyor. Milyonlarca insanın ilgiyle takip ettiği dizi The Walking Dead'in yeni sezonu merakla bekleniyor. Peki, The Walkin Dead 8. sezon ne zaman başlıyor?

THE WALKİNG DEAD 8. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

The Walking Dead'in 8. sezonu 16 bölümden oluşacak. İki parça halinde izleyici karşısına çıkacak olan The Walking Dead'in yeni sezonu kanlı bir mücadeleye sahne olacak gibi görünüyor. Dizinin 8. sezonu 22 Ekim'den itibaren seyircisinin karşısına çıkacak. Yılbaşında ara verecek olan dizi şubat ayında yeniden devam edecek.

The Walking Dead, Robert Kirkman'ın çizgi roman serisine dayanan bir Amerikan zombi korku serisidir. Zombi kıyametinden sonra bir dünyada bulunuyor. Artık bir grup insan hayatta kalmaları için mücadele etmek zorundadır. Bu gruba eski şerif olan Rick Grimes liderlik ediyor.

