The Walking Dead sezon arasında final yapacak

Geçtiğimiz Pazar akşamı yedinci bölüm yayınlandıktan hemen sonra, The Walking Dead’in önümüzdeki Pazar günü ekrana gelecek olan sezon arası finalinin ilk görüntülerinden oluşan bir tanıtım videosu izleyici karşısına çıktı.

Maggie ve Jesus’un Saviors’ın teslim olmalarının artık kaçınılmaz hale geldiğiyle ilgili konuşmalarının yer aldığı aksiyon dolu tanıtım, 90 dakikalık final bölümünde yaşanacak sürprizlerin habercisi niteliğinde. Maggie, bu gelişmeyi “an meselesi” diye tanımlarken AMC’nin ünlü tanıtım sesi ise “Bölüm bittikten sonra çok konuşulacak bu ana tanık olmak için Pazar günü yeni bölümü izleyin” diyor.

Diziyle ilgili gelişmelerin konuşulduğu Talking Dead programda, sunucu Chris Hardwick gelecek bölümde “önümüzdeki hafta herkesin konuşacağı şoke edici bir anın” yaşanacağını ve yapımcılardan bu sürpriz gelişmenin garantisini aldığını söyledi. Dizinin tarihine baktığımızda en büyük gelişmelerin sezon ya da yarı sezon prömiyerlerinde ve finallerinde gerçekleştiği gerçeği ise bu haberin gerçekleşme şansını yükseltiyor.

AMC’nin uzun soluklu dizisi, sekizinci sezonunda reytinglerde düşüş yaşamaya başlamıştı. 22 Ekim’de prömiyer yapan dizi, 2011’deki ikinci sezonun ardından en düşük reyting istatistikleriyle karşılaşmıştı. 10 Aralık’ta yayınlanacak final bölümüyle bu sorunun aşılması bekleniyor.

Beyazperde.com

the walking dead

The Walking Dead yeni bölüm

The Walking Dead yeni sezon

fx