Theresa May'den İran ile imzalanan Nükleer Anlaşma açıklaması

İngiltere Başbakanı Theresa May bugün, 14 Eylül'de ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile Londra'daki ofisinde yaptığı görüşmede, 2015 yılında İran ve P5+1 ülkeleri arasında imzalanan Nükleer Anlaşma'nın önemini vurguladı.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, "Theresa May ile Tillerson görüşmesinde İran ile nükleer anlaşmaya da değinildi ve Başbakan May, İran'ın nükleer silah üretmekten alıkonulmasının öneminin altını çizdi" denildi. Ayrıca görüşmede Kuzey Kore'nin bölgede devam eden saldırgan faaliyetlerinin de görüşüldüğü belirtilerek, "Tillerson ve Başbakan, Kuzey Kore'yi ve bu ülkenin istikrar bozucu faaliyetlerini de ele aldılar. Kuzey Kore rejimine karşı uluslararası camianın birlikte çalışarak baskıya devam etmesi gerektiği konusunda hemfikirler." ifadeleri kullanıldı.

Tillerson'un İngiltere temasları İrma Kasırgası'nın ardından yardım faaliyetleri, Kuzey Kore'nin son nükleer denemesi ve Libya'daki siyasi çıkmazların çözümlenmesine yönelik çeşitli ülkelerin dışişleri bakanlarıyla görüşmeleri kapsayacak. Mevcut ziyaret konuları içerisinde bulunmamasına rağmen Tillerson'un, Başbakan May ve İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı'yla yaptığı görüşmede İran konusunun gündeme geldiği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un bu görüşmenin ardından, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ve Fransa hükümeti temsilcisiyle bir araya gelerek, İrma Kasırgası ve Kuzey Kore'yi ele aldığı açıklandı. Bu üçlünün daha sonra Libya konusunu görüşmek üzere İtalya, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri dışişleri bakanları ve Birleşmiş Milletler (BM) temsilcisi Gassan Salame ile ortak toplantıya katıldığı belirtildi. BM, Libya'da rakip aşiretler arasındaki düşmanlığa son vererek ülkede istikrarı sağlamak ve ülkenin kuzey kıyılarında devam eden silahlı şiddet ile insan kaçakçılığını sonlandırmak amacıyla Batılı hükümetlerin desteğiyle büyük çaba harcıyor.

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