Buckingham Sarayı'na gelen Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman'ın İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'le bir araya geleceği aktarıldı.
Üç gün sürecek İngiltere ziyaretinde Başbakan Theresa May ile de görüşecek olan Suudi veliaht prens Selman, üst düzey bakanlar ve kraliyet ailesiyle de toplantılar düzenleyecek. Veliaht prensin ikili ilişkiler başta olmak üzere ekonomik, savunma ve istihbarat gibi konuları da görüşeceği aktarıldı. Ziyaretin, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in İngiltere hükümetinden aldığı davet üzerine gerçekleştirildiği belirtildi. Veliaht prens Muhammed bin Selman'ı havaalanında İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson karşıladı.
"YÜZLERCE KİŞİNİN CANINI KURTARDI"
İngiltere Başbakanı Theresa May, "Suudi Arabistan ile olan bağımız önemli. Ayrıca (bu bağ) muhtemelen bu ülkedeki yüzlerce kişinin canını kurtardı." dedi.
May, İngiliz Parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasında her hafta düzenlenen "Başbakan'a Sorular" oturumunda, milletvekillerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.
Oturumda anamuhalefetteki İşçi Partisinin lideri Jeremy Corbyn, Ada'ya ziyarette bulunan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bugün bir araya gelecek Başbakan May'in, görüşmede neleri ele alacağını sordu.
Bunun üzerine May, ülkesinin Suudi Arabistan ile olan ilişkilerinin "tarihi bir geçmişe dayandığını" vurgulayarak, "Suudi Arabistan ile olan bağımız önemli. Ayrıca (bu bağ) muhtemelen bu ülkedeki yüzlerce kişinin canını kurtardı. Prens Selman ile görüştüğümde (Suudi Arabistan'daki) insan hakları konularına dair endişeleri gündeme getireceğim." diye konuştu.
Theresa May, Yemen'deki savaş ve Suudi Arabistan'ın bölgedeki hareketliliğine ilişkin olarak da "Yemen'deki dehşet verici insani durumdan dolayı hepimiz endişeliyiz. Bunun özellikle bölgedeki kadın ve çocuklar üzerinde etkisi var. Bu nedenle hükümet olarak bölgeye yaptığımız yardımları 2017-2018 dönemi itibarıyla 200 milyon sterline çıkardık. Yemen'e en fazla insani yardım bağışında bulunan 3'üncü ülkeyiz." ifadelerini kullandı.
Suudi Arabistan'a geçen aralık ayında yaptığı ziyarette Prens Selman ile Yemen'deki gelişmeleri ele aldıklarını belirten May, Suudi Arabistan'ın, Yemen Hükümeti'nin talebi doğrultusunda bölgeye gittiğini anımsatarak, "Savaştaki tüm tarafların, insani yardıma ihtiyacı olanların bu yardımlara ulaşmasına izin vermesi gerekli." değerlendirmesinde bulundu.
İNGİLİZ KRALİYET ÜYELERİYLE GÖRÜŞECEK
Bugün İngiltere'nin başkenti Londra'ya gelen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Parlamentodaki oturumun ardından Başbakanlık Konutu'nda Başbakan May ile görüşecek.
İnsan hakları savunucuları ile savaş karşıtlarının görüşme sırasında Başbakanlık önünde protesto gösterisi düzenlemesi bekleniyor.
Prens bin Selman, Londra'daki 3 günlük ziyareti çerçevesinde ayrıca, İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth ile öğle, İngiltere Veliaht Prensi Charles ile Cambridge Dükü Prens William ile de akşam yemeğinde bir araya gelecek.
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