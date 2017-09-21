Thierry Henry, Claude Makelele ve Mikel Arteta'dan Galatasaray'a başvuru

Galatasaray'ın kulüp yapısını merak eden Henry, Makelele ve Arteta gibi dünyaca ünlü isimler, sarı-kırmızılı ekibe başvuruda bulundu.



Milliyet'in haberine göre, Galler'in Swansea kentinde düzenlenen UEFA Prolisans kursunda antrenör Tuğberk Tanrıvermiş ile tanışan Thierry Henry, Makelele ve Mikel Arteta, Galatasaray'ı merak ettiklerini ve gözlem yapmak istediklerini belirttiler.



Üç emekli futbolcunun bu talebi Cenk Ergün'e aktarılırken Ergün ise Tudor ile görüştü ve Hırvat teknik adam olumlu yanıt verdi.



Fransız Bafetimbi Gomis ve Cedric Carrasso'nun yanı sıra Feghouli, Belhanda ve Mariano gibi Fransa pazarında tanınan birçok oyuncunun Galatasaray'da forma giyiyor oluşu, Fransız eski futbolcuların sarı-kırmızılı ekibe olan ilgisini arttırdı.

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