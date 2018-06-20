Başkent ekibiyle sözleşme imzaladıktan sonra açıklamalarda bulunan Bifouma, önemli ve büyük bir camiaya geldiği için gururlu olduğunu söyledi.

MKE Ankaragücü hakkında bilgisi olduğunu dile getiren Kongolu futbolcu, "Başkanımızın da bahsettiği gibi burası büyük bir proje. Ankaragücü, kariyerim açısından iyi bir proje. Bunun içinde yer almak gurur verici." ifadelerini kullandı.

Geçen sezon Demir Grup Sivasspor formasıyla Spor Toto Süper Lig'de çıktığı 29 maçta 6 gol kaydeden Bifouma, Fransa'da birçok Türk arkadaşı olduğunu ve hepsinin de Ankaragücü ile ilgili olumlu konuştuğunu belirterek, "Zaten Ankaragücü hakkında bilgi sahibiyim. Fransa'daki arkadaşlarımla da konuştum. Ankaragücü'nün büyük bir camia olduğunu söylediler. İspanya'ya imza atacaktım, son dakikada Ankaragücü'ne karar verdim. Ankaragücü için yeniden Türkiye'ye geldim." diye konuştu.

"AVRUPA KUPALARI İÇİN OYNAYABİLİRİZ"

İki sezon önce bir diğer Ankara ekibi Osmanlıspor'da da forma giyen 26 yaşındaki futbolcu, MKE Ankaragücü'nün hedefleri olan bir kulüp olduğunu vurgulayarak, "İyi bir takım kurarsak Avrupa kupaları için oynayabilir, hatta 'Dört büyükler'le bile rekabete girebiliriz." şeklinde görüş belirtti.

MKE Ankaragücü'nün çok sayıda taraftara sahip olduğunu ve kendisini heyecanlandırdığını aktaran Bifouma, "Açıkçası taraftarın karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum. Onlarla yakında statta buluşacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye gelmeden önce kendisine bazı kişilerin kaliteli bir lig olmadığını söylediğini dile getiren Bifouma, şunları kaydetti:

"Türkiye'de oynadıktan sonra söylenenlerin gerçeği yansıtmadığını gördüm. İspanya'da veya İtalya'da oynayan birçok arkadaşım beni arayıp Türkiye'yi soruyor. Buraya gelmek istediklerini belirtiyorlar. Bana Türkiye ile ilgili düşüncelerimi soranlara hep olumlu referans veriyorum."